美應遠離戰略模糊 前防長艾思博：一中政策已沒用

蔡英文總統（右）在總統府接見美國前國防部長艾思博（左）率領的「大西洋理事會」訪問團。（中央社）

美國前國防部 長艾思博（Mark Esper）率領「大西洋理事會（The Atlantic Council）」訪台，並拜會中華民國總統蔡英文。艾思博表示，以他個人觀點，「一個中國」政策已經沒有用了，應該遠離戰略模糊，他也認為在美國應該重新有不一樣的討論，包括向美國人宣導，傳達台灣在台北所做的政策決定，包括提升國防預算 等。

美前防長：台灣應增國防預算

艾思博在記者會中指出，台灣應增加國防預算、增強不對稱作戰能力、延長徵兵制役期到一年以上，台灣的年輕男性和女性，都應加入徵兵制對象，以及增強後備動員能力。

台灣因延長役期議題正熱，艾思博的發言再度引發關切。

美國前國防部長艾思博（中）訪問台灣並拜會蔡英文總統，他建議台灣延長兵役並提高軍費。 （路透)

艾思博指出，台灣國防預算應增至和美國相當的占每年GDP（國內生產毛額）3.2％或以上，具體數字應視台灣國防具體策略和武器系統而定，但至少應提高到和美國一致，而與台灣處境相似的國家以色列，則是占GDP5%，整備國防雖昂貴，但若被打或打輸，代價更高。

訪問團成員、義大利前總統外交顧問史德方尼尼（Stefano Stefanini）也提及，很高興能將歐洲觀點帶來台灣，俄羅斯與烏克蘭戰爭引發危機，讓台灣與中國議題在歐洲引起的關注更甚以往；如果亞洲不安全，歐洲亦無法和平，東亞和台海的和平穩定對歐洲相當重要。

史德方尼尼更表示，如同日本前首相安倍晉三所說「台灣有事就是日本有事」，事實上「台灣有事就是全球有事」，如同北韓核武或是烏克蘭一旦出事，都會牽動世界安全。

蔡英文接見訪團時表示，上月底，台灣和美國已經舉行「台美21世紀貿易倡議」首場會談，台灣也正在推動強化歐洲鏈結計畫，希望與歐盟的全球門戶計畫相互呼應，深化台灣跟歐洲國家的鏈結，為民主夥伴關係貢獻己力。

針對艾思博的呼籲，台國防部表示，重大兵役政策形成，宜審慎周延，國防部正持續蒐整各界意見研議。至於提升軍費部分，國防部暫無評論。

藍委：外國人指點兵役不道德

對艾思博呼籲台灣應延長役期、全民皆兵，並提高軍費，國民黨 立委吳斯懷批評，他國的兵役制度不應由外國人指指點點，要求人民上戰場，這種呼籲並不道德。

國民黨立委賴士葆表示，外賓來訪，只要提升台灣能見度都歡迎，但不要口惠實不至。國民黨立委費鴻泰則認為，先讓台灣加入「印太經濟架構」（IPEE）再說。