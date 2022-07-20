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新聞評論／波洛西傳訪台 美繼續「切香腸」考驗中國戰略定力

本報記者張文馨、莊蕙嘉
聯邦眾議院議長波洛西傳出將於下月訪台。（歐新社）
聯邦眾議院議長波洛西傳出將於下月訪台。（歐新社）

美國聯邦眾議院議長波洛西傳出將於下月訪台，中國大陸外交部發言人趙立堅19日揚言，「由此造成的一切後果，必須完全由美方負責」。到底會有什麼後果，要如何完全負責？仍是問號。

美國三權分立，立法部門友台提案，行政部門未必全數埋單。國會11月期中選舉將屆，波洛西訪台乘機標榜抗中挺台，符合華府主旋律更可爭取選票。北京必將有所反應，但如何避免反應過度，又不會讓華府繼續「切香腸」，正考驗領導人智慧，或所謂「戰略定力」。

對美國來說，俄烏戰爭讓美國和西方盟友前所未有的團結，但在國內，拜登總統和波洛西所屬的民主黨選情卻出現疲軟態勢。對手共和黨屢屢指控民主黨對中國「太軟」，在美國民間發酵。

美國眾議會議長波洛西計畫訪台，中國大陸提出強烈抗議。圖為中國外交部發言人趙立堅（...
美國眾議會議長波洛西計畫訪台，中國大陸提出強烈抗議。圖為中國外交部發言人趙立堅（資料照片，美聯社)

美國政治人物要展現對中國強硬氣勢，最有效的方法之一就是「打台灣牌」，強化美台關係。這也正是波洛西訪台的背後脈絡：拉近美台距離，有助贏得選票。

中國因和俄國交好，在俄烏戰爭爆發後面臨美國與西方壓力，國內又爆新疫情，波洛西此際訪台，對中國大陸正是一場「壓力測試」。

波洛西當然知道訪問台灣會激怒北京，讓大陸做出強烈反應以及整件事發酵，或許正是她想要的；畢竟國會議長不代表美國行政部門，不用負政治責任，往年經驗已顯示這一點。

白宮的反應沒國會這麼衝動。自拜登政府上任以來，極力維護美中關係之間的「護欄」，即便北京嗤之以鼻，雙邊各領域高層對話始終沒斷過，美國白宮國家安全顧問蘇利文上月底公開樂觀期待拜習會。

拜登可以在烏克蘭戰爭剛打響的時候，派前官員代表團訪問台灣；但國會屢次要求國防部邀請台灣參與環太平洋軍演，卻從未實現過。

在台灣議題上，美中都有牌可打也一定會繼續打，同時存在許多考量及不確定性。近年中國領導人不斷強調「戰略定力」，在美國已將「台灣牌」當作刺激中國大陸的常態情況下，如何出牌，考驗美中領導人的智慧與決心。

波洛西 拜登 北京

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