波洛西傳下月訪台 白宮關切 北京強烈反對

眾院議長波洛西傳出將於8月訪台。(美聯社)

白宮 內部 意見分歧

英國金融時報報導，眾院議長波洛西 計畫於8月訪問台灣，展現對台灣的支持。但白宮內部對此意見分歧，因時機敏感，加上美中正安排拜習對話，白宮曾對波洛西此行表達關切。

波洛西原擬今年4月訪問亞洲，並拜訪台灣，但行前突然宣布因確診新冠肺炎取消訪問。金融時報報導，波洛西8月將訪問日本、新加坡、印尼和馬來西亞，也會訪問夏威夷美軍印太司令部。

訪台行程 仍有變數

但金融時報也引述其中一名知情人士的說法稱，這趟訪問仍有變數，也有可能取消。對此波洛西辦公室不證實、不否認，白宮則未證實或回應此報導，台北的外交部表示沒接獲相關訊息。

眾院前議長金瑞契曾於1997年率議員訪問台灣，並拜會當時的總統李登輝。波洛西這次如果成行，將是25年來又一次國會議長訪台。

據金融時報報導，美中關係正處於1979年建交以來的低點，白宮內部對於波洛西此行意見分歧，認為時間點對中國來說過於敏感，因為8月1日是解放軍建軍紀念日，拜登總統與中國國家主席習近平預計在8、9月間視訊對話，中共也正準備舉行廿大。三名知情人士透露，白宮曾對波洛西此行表達關切。

曾因疫推遲亞洲行

本報系聯合報曾於4月獨家報導，波洛西將以「台灣關係法」立法43周年為名，在亞洲行期間造訪台灣祝賀；不過波洛西出發前因確診新冠肺炎，宣布推遲亞洲行。北京 當時警告，波洛西訪台將嚴重損害中美關係。

中：以台制華 4個嚴重

中國外交部發言人趙立堅19日則以「四個嚴重」回應，要求美方不得安排波洛西訪台，否則一切後果必須完全由美方負責。北京國台辦發言人朱鳳蓮說，美方目的就是打「台灣牌」，企圖「以台制華」，「阻礙中國的統一進程」。

趙立堅說，若波洛西訪台，將嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此堅決反對。朱鳳蓮表示，「我們堅決反對美台之間任何形式的官方往來，堅決反對波洛西『竄訪台灣』。」

金融時報稱此次報導共採訪了6位知情人士。但美國政府對此意見分歧，有些人認為若是4月訪台比較有正當性，因為那時烏克蘭面臨俄羅斯的侵略才剛開始；拜登總統3月2日指派前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，意在傳達對台支持。

波洛西對北京向來立場強硬，今年元月副總統賴清德參加宏都拉斯總統就職典禮後，波洛西曾與賴清德線上會談。