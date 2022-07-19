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葉倫：破壞經濟秩序要擔後果 續推俄油限價、友岸外包

編譯季晶晶／綜合外電
美國財政部長葉倫周二在南韓推銷友岸外包。（路透）
美國財政部長葉倫周二在南韓推銷友岸外包。（路透）

美國財政部長葉倫周二表示，美國會讓破壞國際經濟秩序的國家承擔嚴重後果。她目前人在印太地區訪問行程的最後一站南韓，稱美韓應加深貿易關係，以避免其他國家利用其市場地位獲得不公平優勢，她點名了中國。

路透報導，葉倫說，「經濟整合已經被俄羅斯當成武器」，她呼籲有責任感的國家團結起來，反對俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭。她與南韓對口官員討論了對俄羅斯石油設定價格上限的問題。

這個價格上限尚未設定，支持者建議略高於俄羅斯的生產成本。限價的目的是為了大幅降低莫斯科的石油收益，同時讓俄羅斯石油繼續流入全球市場。美國財政部估計，完全禁運俄羅斯石油將導致全球油價飆升至每桶140美元左右。西德州和布蘭特原油價周二盤中報價分別為102.16美元和105.68美元。

彭博資訊報導，南韓是葉倫東亞行的最後一站，她在南韓LG集團首爾研發中心發表了此行最長的一次公開講話，呼籲美國的盟友加強貿易關易，以鞏固因疫情而中斷、因俄烏戰爭而惡化、因依賴中國而長期面臨威脅的全球供應鏈。

葉倫以「中國有損我們國安利益的不公平作法」為由，持續向各國推銷參與「友岸外包」（friend-shoring），指其能減少過去兩年供應鏈體系的脆弱性，降低美國和其他地區的通膨。

她說：「友岸外包就是與更多個可信賴的合作夥伴深化關係，讓我們的供應鏈多元化，降低經濟風險。透過這種方式，我們可以幫助美國和南韓家庭免於地緣政治和經濟風險造成的價格上漲和干擾。」

葉倫點名中國，指美國和其他國家應減少對大陸的依賴。她說：「我們不能允許像中國這樣的國家利用他們在關鍵原物料、技術或產品上的市場地位，來擾亂我們的經濟，或施展不該有的地緣政治影響力。」

俄羅斯 葉倫 南韓

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