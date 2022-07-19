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葉倫：北京一系列貿易不公 欲主導關鍵產業

記者張文馨／華盛頓報導

美國財政部葉倫（Janet Yellen）19日在南韓LG科技園區發表演說，根據財政部發布的演說內容，她指中國投入大量資源在特定先進科技製造領域追求主導地位，同時，中國運用一系列不公貿易手段以達到這項目標。

葉倫說，要應對這個問題應修正現有做法，推動貿易一體化，適當考慮供應鏈集中、地緣風險等外部問題，並非只專注在成本問題。

葉倫表示，從印太國家到全球經濟體，都有人透過其在關鍵原物料、科技或產品的市場地位，擾亂我們的經濟或發揮有害的地緣影響力。

「明白地說，身為全球體系、以規則為基礎的多邊系統中的一環，中國已獲益良多。」葉倫呼籲，各國在應對中國不公貿易作為傷害國家利益等當前問題時，應努力維護全球體系的優點。

葉倫說，為推動多邊貿易體系的現代化，目標應設在達成自由和安全的貿易，這才能嘉惠全體勞工、企業和消費者。

葉倫表示，「不能坐視像中國這樣的國家，透過其在關鍵原物料、科技或產品的市場地位，擾亂我們的經濟或發揮有害的地緣影響力。」

葉倫表示，美國和南韓共享自由開放印太區域的目標，端賴堅定的行動才能落實。

葉倫 財政部 南韓

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