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通膨衝擊 65%人減少娛樂消費、逾1/3人不去看牙

編譯徐薏茹／綜合18日電
高通膨，高物價，食衣住行育樂，全面漲價，讓一般人暫停許多花錢計畫，整體經濟活動趨緩。圖為紐約市民眾上月在超市購物，都已精打細算的省錢。(Getty Images)
高通膨，高物價，食衣住行育樂，全面漲價，讓一般人暫停許多花錢計畫，整體經濟活動趨緩。圖為紐約市民眾上月在超市購物，都已精打細算的省錢。(Getty Images)

財經媒體CNBC本月進行「全美經濟調查」(All-America Economic Survey)，訪問800人，結果顯示近三分之二的消費民眾已減少上餐館、電影院等其他娛樂活動，反映出40年最高的通膨率正造成廣泛的經濟衝擊。

6月消費者物價指數(CPI)年增9.1%，創下40年來最大增幅，全美人民不得不削砍支出維持生計。

約65%受訪者減少演唱會與其他娛樂的花費，另有61%受訪者減少開車次數，目前一加侖普通汽油的平均價格仍高於4.5元；超過四成的受訪者減少雜貨店消費，約三分之一人更頻繁使用信用卡來度過危機。

數據公司NielsenIQ的另一份研究顯示消費者正減少日用品支出，如麵包、雞蛋、牛奶、加工食品等；單穀物的價格就暴漲15.1%。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)研究員指出，超過三分之一的人跳過牙醫看診，導致治療延誤。

嚴峻的經濟局勢使拜登的支持率下滑，達到他任期以來的最低點，在CNBC的民調中，僅28%支持拜登的經濟表現，另外63%不支持。

受訪者對於經濟前景極為悲觀，52%受訪者認為在年底前經濟會再惡化，至少60%的人預期會出現經濟衰退。

白宮經濟顧問伯恩斯坦(Jared Bernstein)17日承認通膨「高到難以接受」，但他告訴福斯新聞網(Fox News)通膨高漲的原因是俄烏戰爭擾亂全球能源與與食物價格。

拜登已敦促阿拉伯石油商增加產量，幫助降低油價，但他上周訪問中東，與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)會面時仍未立即得到增產石油的允諾。

威斯康辛州居民斯托帝(Mark Storti)表示他的家庭固定年收入約5萬元，今年支出比去年多4500元，主要應付上漲的能源、汽油與食物價格，他說：「住在偏遠社區，親眼見到這對農家與退休人士的衝擊時，會對拜登政府感到憤怒與失望。」

拜登 石油 電影院

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