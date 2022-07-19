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外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

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外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍是最大戶

編譯孫梁／綜合18日電
美國房市交易冷卻，也創下外國人購買美國房屋的新低。截至3月，外國買主購買美國房屋不到10萬棟，但仍以中國人成交最多。圖為維州一棟求售的房子。（Getty Images）
美國房市交易冷卻，也創下外國人購買美國房屋的新低。截至3月，外國買主購買美國房屋不到10萬棟，但仍以中國人成交最多。圖為維州一棟求售的房子。（Getty Images）

全國房地產經紀人協會(NAR)18日公布統計顯示，在截至今年3月的一年中，外國買主在美國僅購買9萬8600棟房屋，比一年前減少7.9%，創下NAR自2009年開始統計以來的最低紀錄，但中國人仍是最大的外國買主，成交額達61億元。

美國房市交易冷卻，也創下外國人購買美國房屋的新低。截至3月，外國買主購買美國房屋...
美國房市交易冷卻，也創下外國人購買美國房屋的新低。截至3月，外國買主購買美國房屋不到10萬棟，但仍以中國人成交最多。圖為維州求售的豪宅。（Getty Images）

房價大漲 外國買房少總價卻升高達590億

在疫情、國際旅行限制和美元走強的影響下，外國人在美購買房屋今年是連續五年下跌；但NAR表示，外國人購買的美國住宅房地產的價值卻升高了8.5%，達590億元，反映出美國的房價大幅上升。在截至3月的現有房屋銷售中，外國買主僅占1.6%。

美國房市過去兩年蓬勃發展，買主在房源有限的房市展開激烈競爭；NAR首席經濟師Lawrence Yun表示，對國內買家而言，他們最希望減少外國買主的競爭。他預計隨著赴美旅遊更便捷和房市供應的增大，外國人對美國房地產的投資也將增加，「國內買主將面臨房價隨著房貸利率的升高而上漲，因此外國買家將會參與」。

美國房市交易冷卻，也創下外國人購買美國房屋的新低。截至3月，外國買主購買美國房屋...
美國房市交易冷卻，也創下外國人購買美國房屋的新低。截至3月，外國買主購買美國房屋不到10萬棟，但仍以中國人成交最多。圖為紐約曼哈頓中城超高豪華公寓。（Getty Images）

外國買主青睞佛州、加州、紐約

到今年3月為止，外國買主最青睞的購房地區依次分別為佛羅里達、加州、德州、亞利桑納和紐約。

疫情旅行限制 外國買房需求受壓抑

紐約市曼哈頓的房地產經紀人帕芮薩·艾哈米(Parisa Afkhami)說，美國放寬對打過疫苗的外國遊客的旅行限制後，她的外國客戶今年春天迫不及待地想來美國，「許多買房的需求遭到壓抑」。

美元走強導致美國房地產對外國買主的價格更貴，截至今年3月，美元對其他一籃子貨幣一年上漲了4.04%，而且仍在繼續上揚。

外國人在美國房市投資的高峰期是截至2017年3月的一年，達1530億元。

中國仍是最大的外國買主，截止3月的一年達61億元，但因中國政府加強對外購買的控制，中國人的買房金額比2017年高峰期的317億元大幅減少。加拿大是購買美國房屋數量最多的國家。

外國買主對部分城市房屋市場的影響巨大，尤其是在外國買主較多的紐約和邁阿密等地。

外國買主過去一年買房的中位價是36萬6100元，而同一時期，美國所有二手房的售價平均為35萬5700元。

約57%的外國買主是新移民或在美居住的外國人，他們買房多是為了出租或是當做度假屋，而且買房更可能是現金支付。

房地產 房價 加州

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