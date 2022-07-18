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川普國會暴亂當日動手「搶方向盤」 華盛頓警證寶

編譯潘勛／綜合17日電
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)報導，消息人士證實，一名華盛頓特區警員已向眾院調查國會山莊暴亂案特別委員會作證，佐證前白宮助理卡西迪‧哈欽森(Cassidy Hutchinson)6月作證時所述的暴動當天驚人內情，包括前總統川普在暴亂案當日想搶座車方向盤、向特勤局維安小組長動粗一事確然不假。

事發當天，川普與支持者聚會後想搭車前往國會山莊，特勤人員告訴他不能去，隨後發生火爆場面。但哈欽森的驚人證辭被川普支持者反駁，指是她編造，質此她所說的可信性。

前白宮助理哈欽森6月作證時描述，自己由前白宮副幕僚長奧納托(Tony Ornato)處得知，當時川普坐上本來要回白宮的總統座車，在車內時川普下令要座車開國會山莊，川普要加入進攻國會的支持者。但座車上的特勤人員擋住川普，不讓他在暴亂案當天去國會山莊；川普當下怒不可遏，「他想控制方向盤」、「用自己空著的手砸向」在車上的特勤小組長恩格爾(Robert Engel)；哈欽森作證時說，奧納托當著恩格爾之面轉述這件事，恩格爾並未反駁。

哈欽森供述此事之後，外界為之吃驚。川普支持稱她的證詞不可採信。特勤局事後出面拒絕證實哈欽森的說法。

結果，當時在總統座車上，竟然還有另一人。消息人士稱，這名任職華府市警察局的員警當時坐在特勤局為川普安排的車隊裡；警員已向調查委員會供述自己所見所得。

目前調查委員會發言人拒絕對此置評。

在哈欽森作證時被點名到特勤人員，對她的供詞都未公開評述；但哈欽森揭露此事之後，一位特勤局官員表示，恩格爾打算否認這件事的某些說法；特勤局曾表示，因哈欽森供詞而受影響的幹員都會出席作證，但目前還沒做到。

消息人士稱，委員會正接洽當天總統SUV座車的司機，看他可不可能作證，司機的律師尚未回應CNN而對此事置評。

CNN之前便報導過，兩位特勤局消息人士都說他們聽說川普生氣地下令前往國會山莊，但被攔下，於是痛斥特勤維安小組。消息人士向CNN表示，2021年1月6日事件後，此事便流傳幾個月，細節與哈欽森向委員會作證時所說很相似。

川普 哈欽森 白宮

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