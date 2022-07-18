川普大選被竊激進行動 竟聽從「無名律師」之計

報導指川普對名不見經傳的保守派律師奧爾森，言聽計從。(美聯社)

川普 在2020年大選中落敗後選擇宣揚「選舉被竊論」，拿美國246年的民主歷史作為他個人再掌權四年的賭注，讓許多人感到意外；不過，紐約時報報導，最令人意外的不是川普選擇不認輸，而是策畫這一切的人，原本根本不是川普的親近人士，只是一個名不見經傳的維吉尼亞州律師奧爾森(William J. Olson)。

根據奧爾森寫下的備忘錄，他與一群律師於2020年12月25日下午5時左右，在川普位於佛羅里達州的自宅海湖山莊中為川普提供一些「推翻大選結果的激進想法」，包含沒收投票 機、介入法院審理選舉訴訟等，雖然當時白宮官員大多反對這些想法，但最後川普還是部分採納這些建議。

備忘錄還具體建議川普，應要求時任司法部代理部長羅森(Jeffrey Rosen)興訟，阻止拜登被正式宣告當選，並進一步要求國土安全部查扣投票機；然而備忘錄也有註記，這種作法可能會引來媒體大量負面報導。

對此，羅森在6月23日出席眾院 調查委員會作證時曾指出，由於沒有證據顯示大選有舞弊行為，因此他們對川普的所有要求均不予理會，甚至以集體辭職威脅川普不可以貿然晉用低階官員以達其自身宣告大選無效的政治目的；羅森也否認曾對川普說過國土安全部有權查扣投票機。

奧爾森的備忘錄中寫道：「我們一群律師正在草擬一份備忘錄，準備向你(川普)報告接下來可以做些什麼；部分媒體可能會把這些方法稱作『戒嚴令』，但這不是真的」；紐約時報指出，這份備忘錄的發現，使外界察覺到川普在白宮所有官員反對、並告知他意圖推翻選舉是「不可能、不合法」的情況下，仍轉向極右翼的發展軌跡。

目前尚不清楚奧爾森是如何與川普搭上線的，只知道他先前曾參與川普的政治行動委員會(PAC)；親近川普的匿名人士指出，目前眾院1月6日國會山莊暴亂事件調查委員會已經察覺到奧爾森在這起事件中的角色，正在試圖釐清奧爾森是否在暴亂事件中起到任何作用，不過奧爾森和川普都未針對此事回應。