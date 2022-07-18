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調查國會暴亂將再聽證 證明川普「怠忽職守」

編譯徐薏茹／綜合17日電
眾院國會暴動調查委員會將於21日晚間黃金時段舉行最新一場聽證會。圖為7月12日的聽證會播放川普演講畫面。（美聯社）
眾院國會暴動調查委員會將於21日晚間黃金時段舉行最新一場聽證會。圖為7月12日的聽證會播放川普演講畫面。（美聯社）

眾院國會暴動調查委員會將於21日晚間黃金時段舉行最新一場聽證會，委員會成員透露屆時將提供目前為止最有力的證據，這一場聽證旨在證明前總統川普在國會暴亂當天「怠忽職守」，新的證人將詳細說明身為總統，川普未能阻止暴民闖進國會山莊的情形。

調查委員會共和黨籍成員、聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)將與另一名民主黨籍委員路里亞(Elaine Luria)協助主導周四的聽證會，金辛格表示：「這將使人們大開眼界，總統沒有採取任何(阻止)行動。」

經過一年，調查即將進入尾聲，即使相關話題仍持續升溫，不過本次聽證會可能是最後一次。

本周調查委員會最新聽證會，將由共和黨國會議員金辛格(圖)，民主黨國會議員路里亞主...
本周調查委員會最新聽證會，將由共和黨國會議員金辛格(圖)，民主黨國會議員路里亞主導。(美聯社)

委員會表示每天仍持續接收到熱騰騰的證據，不排除再舉行額外的聽證會或訪問川普身邊的親信，其中一人是前川普策士巴農(Steve Bannon)，他去年拒絕配合調查委員會傳喚，被控藐視國會，本周將出庭受審。

調查委員會成員說本周四的聽證會將是迄今為止最具體的一場，拼湊出先前已知的細節，列出川普的行動如何違背他的憲法法律義務，未能阻止國會暴亂。

本周調查委員會最新聽證會，將由共和黨國會議員金辛格，民主黨國會議員路里亞(圖)主...
本周調查委員會最新聽證會，將由共和黨國會議員金辛格，民主黨國會議員路里亞(圖)主導。(美聯社)

路里亞指出：「最高統帥是憲法裡唯一明確列出有責任確保法律被忠實執行的人，我認為這是怠忽職守，川普沒有做出行動，他有責任採取行動。」

她透露本周聽證會將著重前任白宮律師西波隆尼(Pat Cipollone，前譯西波隆)與其他證人的額外證詞，路里亞表示他們將補充許多有價值的資訊。

她指出川普在暴亂超過三個小時的期間裡無所作為，並在當日的推特發文批評時任副總統潘斯(Mike Pence)缺乏勇氣挑戰拜登的勝利，被認為可能因此煽動選民。

調查委員會正準備總結調查結果，於今年秋季做出最終報告，原本定於現在結束大部分調查，但目前正考慮額外的審問與聽證會；民主黨籍委員羅芙根(Zoe Lofgren)說：「一系列的聽證會將於本周四結束，但不代表我們的調查已經結束，調查非常活躍，不斷有新的證人與額外的訊息出現。」

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