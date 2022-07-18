打臉川普？AP調查：2020大選集票箱「無重大舞弊」

美聯社花費長時間所做的調查報導顯示，2020年大選時並沒有能影響大選結果的系統式投票舞弊，是證明川普（右）所宣稱「大選舞弊論」一說不實，拜登贏得大選。(Getty Images)

美聯社今年5月開始對全國各州選務機關主管問卷調查的結果顯示，2020年大選期間各地擴大使用集票箱(drop boxes)收集通訊選票的作法，並沒有發生重大舞弊，沒有出現任何足以影響選舉結果的作票、破壞或偷竊情事。

美聯社17日報導，雖然前總統川普 始終堅稱「勝選結果遭到偷竊」的各種大選陰謀論說詞，但美聯社問卷調查結果顯示，不管是共和黨 執政州或民主黨執政州，其實都沒有發生川普與川普盟友聲稱的大規模大選舞弊。

受到新冠疫情影響，2020年大選期間各州擴大使用集票箱，但川普陣營強烈反對，聲稱集票箱可能成為選舉遭到動手腳的目標。

美聯社花費長時間所做的調查報導顯示，2020年大選時並沒有能影響大選結果的系統式投票舞弊。圖為一名選民2020年10月19日在喬治亞州雅典市街頭的投票箱投票。(美聯社)

分布於政治光譜不同立場的許多州，以不同程度使用集票箱已有頗長一段時間，許多選務主管官員認為集票箱的設置安全無虞。不過，某些陰謀論支持者及共和黨人士則從2020年選舉以來，不斷要求裁撤或限制集票箱使用。

保守派 新紀錄片仍質疑

本月稍早，威斯康辛州高等法院以保守派居多數的法官便裁定，集票箱不符威州州法，不能再廣泛使用。

保守派倡議人士拍攝的最新紀錄片「2000頭騾子」(2,000 Mules)裡，集票箱也是關注焦點。影片當中引用出現誤差的手機定位數據分析報告，搭配集票箱地點的監視器錄影畫面，繪聲繪影指稱2020年總統大選結果存有疑點。

今年5月間，美聯社將問卷調查寄給全美各州選務主管機關，詢問集票箱的設置是否與選票造假或選票遭竊產生關聯，美聯社也詢問選務機關當地集票箱與集票箱內的選票是否出現毀損。美聯社報導指出，全美50州當中，只有5州沒有回應問卷調查。

美聯社花費長時間所做的調查報導顯示，2020年大選時並沒有能影響大選結果的系統式投票舞弊。圖為2020年10月在底特律市街頭的投票箱，供收到郵寄選票的選民臨時投票用。(美聯社)

實地查 選票舞弊案例少

統計顯示，2020年大選時曾經設置集票箱的州，沒有任何州傳出與集票箱有關的選票造假或選票偷竊情事，也沒有任何州發生集票箱或集票箱內選票遭到毀損而足以影響選舉結果的事件。

美聯社先前報導指出，川普對投票結果提出質疑的六個州裡，美聯社實地訪查發現，選舉舞弊案例少之又少，根本不足以影響川普敗給拜登 總統的選舉結果。