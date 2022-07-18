德州小學濫射案調查報告：400警只顧自保 坐視師生被槍殺

公布的錄像顯示，近400名員警案發當天，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發時，羅布小學校教室走廊都是警察，但坐視槍殺發生。(美聯社)

德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)今年5月24日發生校園槍擊 屠殺，19名學生及兩名老師遇害。根據17日公布的調查報告，事發當時雖有將近400名員警趕抵現場，卻由於「異常差勁的決策」(egregiously poor decision-making)導致槍手闖入校園後長達一個多小時期間，警方因應毫無頭緒、一團混亂，直到後來槍手終於遭到擊斃。

決策全面癱瘓 聯邦、州府都失責

德州州議會調查委員會公布近80頁的調查報告，對州政府、聯邦政府警政主管機關首度提出批評，不是只將檢討目標放在位於德州南部的烏瓦德地方政府單位。5月24日，槍手闖進羅布小學兩間四年級教室，朝教室裡的老師及學生開槍，這起案件成為美國史上最血腥的校園槍擊事件之一。

遇害學生家長卡札瑞絲17日聽取報告時，悲從中來，頻頻拭淚。(美聯社)

遇害小學生烏茲雅．賈西亞的叔婆在媒體採訪時，掩面拭淚。(美聯社)

學生家長痛心 揚言要有人下台

羅布小學槍擊案發生迄今，調查報告內容堪稱最詳細紀錄，但某些遇害學生家長與親友則說，究責行動仍然做得不夠，部分遇害學生家長抨擊警方過於膽怯，要求警察 局必須有人下台以示負責。

調查報告寫道：「在羅布小學裡，接獲通報趕抵現場的警方先遣人員並未遵守如何因應現行槍手(active shooter)的訓練準則，警方也沒有把搶救無辜生命擺在比確保個人安全更重要的優先順序。」

德州眾議會17日公布的羅布小學濫射槍擊調查報告指，5月24日案發當天，近 400員警在小學現場，竟無一人採取救援行動，坐視小學生遭到殺害。圖為案發當天在校外守候的大批員警。(美聯社)

警等鑰匙開門 不知破門而入

調查報告指出，槍手總共在學校建築物裡開了142槍，幾乎可以確定其中至少100槍的開槍時間，是在員警進入羅布小學之前。調查報告當中列舉警方疏失包括：

●數十名員警紛紛趕抵學校之際，卻沒有任何警官出面擔任指揮官角色，導致現場群龍無首。

●美國邊界巡邏隊(US Border Patrol)指揮官抵達現場後等待防彈盾牌送達，還因為教室門被鎖住而必須等待取得萬能鑰匙(master key)；其實可以直接破門而入，根本不需要浪費時間等待。

●烏瓦德警察局(Uvalde Police Department)警官說，聽到教室裡傳出撥打911報案電話的聲音，當時以為位於建築物另一側的警察應該知道受困學生的確切位置。事實上，並沒有任何員警設法進入教室。

德州眾議會17日公布5月烏瓦德市羅布小學師生21日人遭到濫射槍擊事件的調查結果，指從聯邦、德州，到地方鳥瓦德市的警政機制，全面癱瘓，毫無作為，造成慘案。圖為州議會17日公布調查報告後回答媒體質問。(美聯社)

警察內咎 有人離職 有人企圖自殺

槍擊案發生時擔任烏瓦德警察局代理局長的帕爾加斯(Mariano Pargas)已經遭到停職。 烏瓦德鎮長麥勞林(Don McLaughlin)則說，將啟動調查以釐清槍擊案發生時帕爾加斯是否應該在現場擔任指揮官。麥勞林也表示，槍擊案發生時，所有員警身上配戴的隨身攝錄器影片將全面公布。

麥勞林說，槍擊案發生後，大約二、三名警察已經離職，某些員警出現自殺傾向則「令人非常憂心」。

德州州議會調查委員會17日公布調查報告之前，已經提早一步將報告送交槍擊案受害者家屬。在槍擊案中喪生的11歲學生拉亞‧薩拉查爾(Layla Salazar)的祖父文森‧薩拉查爾(Vincent Salazar)17日說：「這根本是個笑話，他們都是笑話，沒資格配戴警徽。」