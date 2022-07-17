拜登前腳才離開中東 以色列就報復轟炸加薩走廊

以色列16日空襲加薩走廊，作為對哈瑪斯組織控制的巴勒斯坦領土向以色列發射火箭的報復，讓拜登總統走訪以、巴兩國的成效受質疑。(美聯社)

以色列 16日在破曉前空襲加薩走廊，聲稱為了報復深夜從哈瑪斯 (Hamas)組織控制的巴勒斯坦 領土發射的火箭。交火發生前數小時，拜登總統才結束以色列訪問，前往沙烏地阿拉伯。

以色列國防軍發布聲明表示，「不久之前，我們的噴射戰鬥機襲擊了加薩走廊(Gaza Strip)中部一個屬於哈瑪斯恐怖組織的軍事用地」，還說這是為了回應「來自加薩走廊對以色列領土的攻擊」。

聲明指出，「這個軍事用地由一個地下綜合設施構成，內部放置用來製造火箭的原物料」，是加薩走廊上這類設施當中「最重要的一個」，「襲擊這個場所，將大大阻礙與破壞哈瑪斯組織部隊的能力」。

巴勒斯坦官方新聞社瓦法社(WAFA)報導，以色列發射飛彈擊中兩個地點，其中一個「在一處觀光度假飯店附近」，造成鄰近房屋嚴重受損，所幸無人受傷。哈瑪斯發言人卡西姆(Hazem Qassem)譴責這場攻擊。

根據以色列軍方說法，15日深夜有兩波攻擊朝以國領土而來，每次發射兩枚火箭，其中一枚遭到攔截，其餘三枚落在空地。

以色列城市阿什克隆(Ashkelon)和南部其他地區晚間響起警報，警告居民有火箭攻擊。

路透報導，沒有團體出面宣稱要對攻擊負責。

拜登總統此趟中東行，目的就包括促進以色列加深融入中東區域。他在前往沙烏地阿拉伯之前，就拜訪了以色列占領的約旦河西岸，並在當地重申，他的政府堅定支持用「兩國方案」(two-state solution)來化解以色列和巴勒斯坦衝突。

拜登在伯利恆(Bethlehem)表示：「必須要有巴勒斯坦人民能夠實際見到的一個政治視野。」但他也說：「我知道兩國方案的目標似乎如此遙遠。」一旁站著巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)。

在會見阿巴斯之前，拜登作出承諾，美國將額外提供1億美元援助，支持位於東耶路撒冷(East Jerusalem)的巴勒斯坦醫院。

哈瑪斯譴責拜登的訪問。哈瑪斯另一名發言人巴荷姆(Fawzi Barhoum)表示，以色列16日的轟炸，「反映出猶太復國運動實體受到美國的支持與鼓勵，來發動攻擊和犯罪行為」。