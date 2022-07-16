記者就哈紹吉謀殺案提問 遭拜登回嗆：多蠢的問題

美國總統拜登，攝於15日。（路透）

美國總統拜登 正在沙烏地阿拉伯訪問，卻因為他跟穆罕默德王儲（Mohammed bin Salman）碰拳打招呼（Fist Bump）的舉動而受到批評。每日郵報記者15日晚間就此事向他提問，但拜登先大笑出聲，接著稱記者提出了「多蠢的問題」（What a silly question）。

根據白宮 發布的逐字稿，這是整場記者會的倒數第二個問題，記者先告訴拜登，「您正因為您跟王儲的碰拳打招呼而遭受許多的批評，為何…」，但拜登隨即大笑出聲，記者趕緊補充，稱自己只是想要給他一個回應的機會，「而且，您怎麼能夠確定，另一次事件、另一樁像哈紹吉（Jamal Khashoggi）的謀殺不會再次發生？」

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對此，拜登答稱，「這個嘛，上帝愛妳，多蠢的問題，我怎麼可能確定那些呢？我只是清楚地表明了，如果任何像這樣的事情再次發生，他們會得到這樣的回應，還有更多」。拜登接著提到，「當我為奴工批評習近平 ，還有他們正在…在中國西部山脈做的事情時，他們說我沒有權利批評中國，而我說，聽好，我是美利堅合眾國總統，就美國總統而言，對明顯侵犯人權保持沉默完全不符合我們是誰、我們是什麼、我們會做什麼跟我們相信什麼，因此我不會保持沉默」。

拜登最後答道，「我能預測任何即將發生的事情嗎？更不用說在這裡，更不用說在全世界的任何其他地方？不行啊。但我不知道為什麼你們都那麼驚訝於我反應的方式，沒人曾經懷疑過我是否言而有信，問題在我有時候把心裡所有的想法全都說出來」。