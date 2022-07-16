俄太空機構主管剛換人 美俄就宣布太空船座位再次互換

俄羅斯總統普亭15日解除了俄方太空機構「Roscosmos」總裁羅戈津職務，美方則在幾個小時後宣布，將跟俄羅斯一起恢復前往國際太空站（ISS）的飛行任務，但兩者似乎沒有任何關聯。資料照片。（路透）

俄羅斯 總統普亭15日解除了俄方太空機構「Roscosmos」總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）職務，改由副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）取而代之，人事令立即生效，美方則在幾個小時後宣布，將跟俄羅斯一起恢復前往國際太空站（ISS）的飛行任務，並獲得Roscosmos的證實。

ABC新聞與泰晤士報報導，根據同一天宣布的協議，美國太空總署（NASA ）的太空人 將重新搭乘俄羅斯的聯合號太空船，而俄羅斯的太空人則自今秋開始登上SpaceX Crew Dragon太空船。雙方指出，這項協議確保總是會有至少一名美國人與俄羅斯人在站上，以維持ISS兩側的平穩運行。

據報導，美國太空人盧比歐（Frank Rubio）將於9月跟2位俄羅斯太空人從哈薩克出發前往ISS，俄羅斯太空人齊琪娜（Anna Kikina）也將在同月加入2位美國太空人與1位日本太空人，乘坐SpaceX的火箭從美國佛州啟航。兩國下一次的太空船組員交換將於2023年春季進行。

儘管美俄兩國因普亭總統下令在烏克蘭發動「特別軍事行動」而關係緊張，雙方太空人互乘對方太空船的協議早已在籌備與最終敲定，顯示美俄繼續在太空的合作。NASA在聲明表示，此舉「確保持續的安全操作、保護太空人的性命與確保美國持續在太空存在」。

據報導，太空船座位互換協議很可能一直是NASA與Roscosmos之間維護雙方太空合作協議的一環，此事似乎跟羅戈津去職並沒有任何關聯，外界也預計他將獲任命新的職務。不過，羅戈津身為狂熱的民族主義者，不只抨擊西方國家，也跟SpaceX創辦人兼執行長馬斯克在網路起衝突，針對ISS與美國的威脅也早就令美方的太空主管與太空人感到擔憂。