接受以國電視台專訪 拜登：伊朗若不停核 美不排除動武

拜登 總統上台之後的首趟中東訪問之旅，起手式便是給緊張不安的以色列 領導人強力保證，展現必定阻止伊朗 擴張核子計畫的決心；拜登啟程前在華府接受以色列第12頻道(Channel 12)電視台預錄專訪時說，萬不得已的情況下，願意訴諸武力。

以色列第12頻道的拜登專訪已於13日播出，時間則是以色列政府首長在特拉維夫(Tel Aviv)機場以紅毯儀式歡迎拜登抵達的數小時之後。

拜登在這段訪問中說：「跟目前的伊朗相比，唯一一種更糟糕的狀況，就是擁有核武的伊朗。」以色列記者詢問是否可能對伊朗動用武力，拜登回答：「若在萬不得已的情況下，會的。」

身為美國重要盟友的以色列，把伊朗視為頭號敵人，因為伊朗發展核子計畫，還主張摧毀以色列，中東地區對以色列懷有敵意的民兵組織，伊朗則是幕後靠山。

美國與以色列14日簽訂安全協議，重申兩國軍事關係密切，承諾將聯手阻止伊朗的核子計畫。拜登抵達之前，一名以色列高層官員匿名接受訪問時說，拜登訪問期間，美國與以色列將公開承諾「將動用國家力量的所有元素，對抗伊朗核子威脅」。

根據媒體報導，以色列領導高層先前便清楚表態，拜登此行訪問的首要討論議題就是伊朗核子問題。

以色列總理拉皮德(Yair Lapid)在特拉維夫機場歡迎拜登時說：「我們將討論重新建立強大全球聯盟的必要，目的在於阻止伊朗核子計畫。」

來源：ShanghaiEye魔都眼

拜登表示，伊朗的「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)並不會從美國恐怖份子集團名單裡除名，即使伊朗因此拒絕重伊朗核子協議也一樣。

「伊斯蘭革命衛隊」因為在中東策動攻擊而遭制裁，但伊朗因此不願回到核子協議談判。伊朗上周宣布，核設施濃縮鈾技術增進，濃度達到60%，距離發展武器等級的品質目標又接近了一步。

伊朗聲稱核子計畫是做為和平用途，但聯合國專家及西方國家情報單位則說，伊朗在2003年之前都擁有組織健全的軍事核子計畫。