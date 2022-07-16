訪約旦河西岸 拜登：以巴和平基礎「尚未成熟」

以巴衝突難解，拜登在訪問完以色列後轉赴約旦河西岸拜會巴勒斯坦領袖，難民營外有民眾拿著日前遭以色列士兵槍殺的半島電視台巴勒斯坦裔美籍記者阿克萊的遺照抗議。（歐新社)

總統拜登 在飛往沙烏地阿拉伯之前到訪以色列 占領的約旦河西岸，在伯利恆與巴勒斯坦 自治政府主席阿巴斯會面，儘管拜登對巴勒斯坦人表示同情及願意提供財政援助，但他直言以巴和平的「基礎尚未成熟」。

拜登在會面後的聯合記者會上說，美國支持以1967年邊界為基礎的以巴「兩國方案」，雖然目前重啟和談的基礎未成熟，但華府不會放棄致力拉近以巴雙方的距離。

基礎未成熟的原因包括以色列將於11月大選而出現政治不確定性，而巴勒斯坦領導層居弱勢，這都削弱了重啟破裂十多年的任何談判機會。

儘管目標遙遠，但拜登表示不會放過任何和平進程的機會，說「即使此時重啟談判的基礎不成熟，但美國和我的政府不會放棄讓雙方更緊密地聯繫在一起。」

拜登中東行穿梭約旦河東西岸，圖為他乘坐的海軍一號直升機飛越伯利恆上空。（Getty Images)

拜登還承諾向巴勒斯坦人提供3億多元援助，包括2.01億元用於幫助巴勒斯坦難民的聯合國機構，也為醫院醫療提供1億元，這部分還需要國會批准。

阿巴斯則呼籲國際社會為落實「兩國方案」、為建立獨立的巴勒斯坦作出更大努力，認為實現中東地區和平的關鍵，在於承認獨立的巴勒斯坦。

他強調，巴方希望美國重開駐東耶路撒冷的總領館、將巴勒斯坦解放組織從美國恐怖組織名單剔除，以及重開巴解組織駐華盛頓辦事處。

由於拜登沒有批評以色列在占領區擴大定居點，這是巴勒斯坦人希望建國的領土，這樣一來和平無從談起。阿巴斯在談話中指出，該地區的和平「始於結束以色列對我們土地的占領」，他說以色列不能繼續凌駕於法律之上行事。

拜登的約旦河西岸之行一直遭到巴勒斯坦人懷疑，認為拜登在恢復和平談判方面採取的步驟太少，尤其是川普時代更嚴重偏袒以色列而不理會巴勒斯坦，美國所做的一切都散發著虛偽的態勢。