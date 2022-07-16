訪約旦河西岸 拜登：以巴和平基礎「尚未成熟」
總統拜登在飛往沙烏地阿拉伯之前到訪以色列占領的約旦河西岸，在伯利恆與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面，儘管拜登對巴勒斯坦人表示同情及願意提供財政援助，但他直言以巴和平的「基礎尚未成熟」。
拜登在會面後的聯合記者會上說，美國支持以1967年邊界為基礎的以巴「兩國方案」，雖然目前重啟和談的基礎未成熟，但華府不會放棄致力拉近以巴雙方的距離。
基礎未成熟的原因包括以色列將於11月大選而出現政治不確定性，而巴勒斯坦領導層居弱勢，這都削弱了重啟破裂十多年的任何談判機會。
儘管目標遙遠，但拜登表示不會放過任何和平進程的機會，說「即使此時重啟談判的基礎不成熟，但美國和我的政府不會放棄讓雙方更緊密地聯繫在一起。」
拜登還承諾向巴勒斯坦人提供3億多元援助，包括2.01億元用於幫助巴勒斯坦難民的聯合國機構，也為醫院醫療提供1億元，這部分還需要國會批准。
阿巴斯則呼籲國際社會為落實「兩國方案」、為建立獨立的巴勒斯坦作出更大努力，認為實現中東地區和平的關鍵，在於承認獨立的巴勒斯坦。
他強調，巴方希望美國重開駐東耶路撒冷的總領館、將巴勒斯坦解放組織從美國恐怖組織名單剔除，以及重開巴解組織駐華盛頓辦事處。
由於拜登沒有批評以色列在占領區擴大定居點，這是巴勒斯坦人希望建國的領土，這樣一來和平無從談起。阿巴斯在談話中指出，該地區的和平「始於結束以色列對我們土地的占領」，他說以色列不能繼續凌駕於法律之上行事。
拜登的約旦河西岸之行一直遭到巴勒斯坦人懷疑，認為拜登在恢復和平談判方面採取的步驟太少，尤其是川普時代更嚴重偏袒以色列而不理會巴勒斯坦，美國所做的一切都散發著虛偽的態勢。
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