中東增產難…拜登訪沙國 國際原油反上漲2.5%

拜登中東訪問重要訴求之一希望產油國增產，但進展有限，並未獲得大幅產油的承諾。（路透)

拜登 15日飛抵沙烏地阿拉伯，進行「促增產，降油價」之旅，但整個石油 輸出國家組織都無法大幅提升產能，拜登此行的目的無法立即達成，國際原油價格反而上漲了2.5%。

路透報導，美國官員表示，美國不預期沙烏地可以立即增產，只好寄望8月3日舉行的OPEC擴大會議，會有「正面」的消息。

布倫特原油的期貨價格上漲2.06元或2.1%，收盤價每桶101.16美元；西德州 中級原油也漲1.81元，漲幅1.9%，成為每桶97.59元。

這兩大市場價格本周下跌，且是一個月來的最大跌幅，主要因為眾所預期即將來臨的經濟衰退，會拉低需求；布倫特本周跌5.5%，且是連續第三周下跌；西德州下跌6.9%，則是連續第二周下跌。

休士頓利波石油公司老闆安德魯‧利波(Andrew Lipow)說，如果市場期盼拜登總統和沙烏地王儲穆罕默德沙爾曼宣布石油增產的話，那就要大失所望了。

他接著說，「不過，我倒認為接下來幾個禮拜，特別是OPEC擴大會議之後，我們可能看到沙烏地和阿拉伯聯合大公國都增加產量。」

美國仍可能獲得OPEC未來幾個月內增產的承諾，讓市場放心，如果有必要增加供應量來滿足需求，長期的供需平衡可期。

開工生產的油井數目，是預測未來產量的一個指標；美國的油井數本周增加了兩個，總共有599個油井在鑽油，這是2020年3月以來最多油井同時在挖油。

利比亞也克服了石油設備進口受阻的困難，可恢復生產，這又替未來增加一個供應管道；利比亞的產能是每天85萬桶。

全球經濟前景不明，對石油市場構成壓力；德國商業銀行說，布倫特原油本周跌落每桶100元的價位，「大家對經濟衰退的擔憂，恐怕一時不會消失，因此還可能繼續下跌。」

中國的新冠疫情仍甚嚴峻，難望由它拉升需求，幫助全球經濟復甦，石油市場遂瀰漫著熊市氣氛。

中國6月煉油產出比去年同期下降了10%，上半年總產量也減少6%，而且是2011年以來首見上半年度的產量下跌。