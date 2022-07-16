拜登寫下歷史 「空軍一號」專機從以國直飛沙國吉達

拜登總統15日從以色列首都特拉維夫直飛沙國海濱大城吉達，他也是首位直飛這條航線的美國總統。（Getty Images)

正在進行任內首度中東訪問的拜登 總統，15日從以色列 搭乘「空軍一號」專機直飛沙烏地阿拉伯 ；白宮聲稱，拜登這趟旅程是以色列和沙烏地阿拉伯兩國關係升溫的明證。拜登也成為第一位自以色列首都特拉維夫(Tel Aviv)直飛沙國海濱大城吉達(Jeddah)的美國總統。

顯示以、沙關係升溫

過去曾有美國總統在以色列和沙烏地阿拉伯兩國之間直飛；時任總統小布希(George W. Bush)曾從以色列飛往沙國首都利雅德(Riyadh)，時任總統川普曾從沙烏地阿拉伯飛往以色列。但總統從特拉維夫飛去吉達，仍是第一次；白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)為此在「空軍一號」專機向媒體記者表示，「歡迎搭乘我們的歷史性航班。」

以色列總理拉皮德(Yair Lapid)、以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)和美國駐以色列大使尼德斯(Thomas Nides)15日在班古里昂機場(Ben Gurion Airport)為拜登送行。約兩小時後，拜登降落在阿卜杜勒阿齊茲國王國際機場(King Abdulaziz International Airport)。

穆斯林朝聖或更方便

拜登飛往沙國前，新聞報導沙國將向包括所有往返以色列的商業航班在內的各家航空公司開放領空；報導指出，這項新政策可為以色列飛往沙烏地阿拉伯的直飛班機打開大門，讓穆斯林前往麥加朝聖。

儘管當前事態發展距離以沙兩國關係完全正常化還有一段距離，但至少代表拜登為暖化以沙關係邁出一步並取得勝利成果。尚皮耶表示，這是拜登堅持不懈與沙烏地阿拉伯進行外交的結果。

拜登15日稍早發聲明表示，「在彰顯此重要時刻之際，沙烏地阿拉伯的決定有助以色列進一步融入該地區，包括與沙烏地阿拉伯建立聯繫。我將盡我所能，透過直接外交及領袖對領袖的接觸往來，繼續推進此開創性進程。」

拜登總統中東最後一站訪問沙烏地阿拉伯，並與王儲穆罕默德沙爾曼（圖右）見面，亦是此行最具爭議的焦點。（歐新社)

拜登政府官員表示，美國正努力協助以色列與阿拉伯國家關係正常化，以鞏固川普政府促成的亞伯拉罕協議(Abraham Accords)；該協議已見證了以色列與巴林、摩洛哥及阿拉伯聯合酋長國(阿拉伯聯合大公國)的關係正常化。

針對沙烏地阿拉伯向以色列航班開放領空一事，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)15日表示，「我們希望這條道路最終可以導致正常化；這是第一步，也是一大步。」

拉皮德則發表聲明讚揚沙國的舉動，稱這「只是第一步」；拉皮德表示，「為了以色列的經濟、安全和我們公民的利益，我們將繼續謹慎行事。」