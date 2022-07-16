拜登抵沙與王儲碰拳問候 會談3小時修復關係

拜登中東訪問一言一行都被放大檢驗，他與多國領袖都直接握手，但與具爭議性的沙國王儲穆罕默德沙爾曼（右）會面時，僅有擊拳，似藉此「保持距離」。（歐新社)

正在進行上任以來首度中東訪問之行的拜登 總統，15日抵達沙烏地阿拉伯 ，會見沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼(Mohammed bin Salman)；拜登以前曾說，沙爾曼侵犯人權，應該遭到唾棄，如今則與沙爾曼碰拳(fist bump)問候，反映拜登希望調整美國與沙烏地阿拉伯的重要外交關係，也期盼增進中東區域安全、提高石油的全球產量。

這是拜登首次與穆罕默德沙爾曼見面，親切友好的互動透過媒體報導，很快便引發輿論批評；不過，拜登會後對媒體表示，對於沙國侵犯人權的事實，面對王儲時並沒有避談，尤其是華盛頓郵報沙裔特約記者卡舒吉 (Jamal Khashoggi)2018年10月在伊斯坦堡遇害的謀殺案，美國掌握情報訊息直指殺人計畫就是由王儲下令。

卡舒吉之死 拜登指王儲該負責

拜登對媒體指出，與穆罕默德沙爾曼見面時，直接了當說道：「身為美國總統，如果對於人權問題保持沉默，並不符合我們的價值，也違背我的個人信念。」拜登說：「我絕對堅守我們的價值信念。」

拜登說，王儲聲稱與卡舒吉之死沒有關係，無須承擔個人責任，「我則對他說，我覺得他應該負責」。

美沙會談 國際媒體：王儲外交勝利

拜登在沙國王宮與穆罕默德沙爾曼會談將近三小時，這個結果被國際媒體解讀為王儲的外交勝利。

沙國也公布了拜登與86歲沙國國王沙爾曼(King Salman)握手的照片。沙爾曼國王健康不佳，今年已經兩度住院。

拜登中東行最後一站沙烏地阿拉伯，國王沙爾曼(左)親自接待，並與拜登熱烈握手。（歐新社)

戴著太陽眼鏡的拜登步下「空軍一號」後，接受沙烏地駐華府大使瑞瑪‧班達爾公主等人迎接；沙烏地國營電視台「新聞頻道」(Al-Ekhbariya)影片顯示，王儲穆罕默德．沙爾曼隨後與拜登會面，並招待他至吉達的撒拉姆宮(Al-Salam palace)。

雙方碰拳 華郵發行人大罵丟臉

華盛頓郵報發行人萊恩(Fred Ryan)以「丟臉」(shameful)形容拜登與王儲碰拳問候。萊恩說，這個動作透露出兩人之間有某種程度的親近與自在，讓穆罕默德沙爾曼獲得夢寐以求的平反。

以目前狀況看來，美國與沙烏地阿拉伯高層領導人正在一步步建立關係；拜登指出，美國維和部隊年底之前便將退出紅海島嶼蒂朗(Tiran)，讓沙烏地阿拉伯能把島嶼發展為旅遊景點。