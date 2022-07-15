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川普鐵了心 2024年再戰白宮：因為人民要我選

編譯潘勛／綜合14日電
前總統川普可能在今年期中選舉之前就宣布將在2024年再度參選總統。圖為川普今年1月在亞利桑納州的造勢活動上，擺出戰鬥姿態。(Getty Images)
前總統川普可能在今年期中選舉之前就宣布將在2024年再度參選總統。圖為川普今年1月在亞利桑納州的造勢活動上，擺出戰鬥姿態。(Getty Images)

前總統川普受訪表示，他已下定決心三度角逐總統大位，最大待決事項只是要在11月期中選舉前、後宣布；媒體披露，川普近幾周私下與最大金主、支持者們共進晚餐討論2024年選舉事宜，川普另打算26日返回華府，參加「美國優先議程峰會」(America First Agenda Summit)，發表政策演說，這也是他2021年卸任後首返首都。

何時宣布 11月期中選舉前、後

川普接受「紐約」(New York)雜誌訪問，談論宣布三戰白宮的時機，訪談內容在14日刊出；川普表示，自己心中已下決定，所以別的都不再重要，「我該在(期中選舉)之前或之後出發呢？那才是大哉問。」

川普指出，期中選前宣布有個好處，可以勸阻其他有意人選不必費勁宣布參選；假如他宣布了，很多人就不會出馬，看看民調就知道，他們連登記都不會登記；假如他們還執意要選，會遭遇反彈，「因為人民要我選」。

「RealClearPolitics」民調指出，川普在共和黨內無敵手，遙遙領先其他挑戰者，平均支持率在53%，居次者是佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的20.5%。

川普連月來接連造勢，圖為1月在亞利桑納州的造勢活動，支持者要他再戰白宮。（Get...
川普連月來接連造勢，圖為1月在亞利桑納州的造勢活動，支持者要他再戰白宮。（Getty Images)

金主就位 秘密餐會暢談選戰大計

Politico政治網站報導，川普最近幾周在休士頓、納許維爾及拉斯維加斯會見大金主、支持者，談論2024年選舉計畫；在會中，長期支持川普的賭場業大亨若芬(Phil Ruffin)要川普早早宣布再次角逐白宮計畫；大多數參加餐會者都附合若芬的看法，但有人認為等期中選舉結果塵埃落定，對川普更有利。

這些餐會都由川普助理們草擬賓客名單，每次約12到16人，最近一次在8日，地點在拉斯維加斯川普國際大酒店，與會者有共和黨選戰候選人、民選官員及大金主，但組織方目前決定，不在此時就向金主要錢。

重返華府 將在「美國優先」峰會演說

有線電視新聞網(CNN)報導，川普打算26日到華府，在外圍團體舉辦的「美國優先議程峰會」第二天下午，發表重大政策演說，時間距離他離職一年半，與眾院調查2021年國會山莊暴亂案特別委員會21日再辦公開聽證會相隔不到一周；川普對眾院特別委員會的調查廣獲報導，一直暴跳如雷，另對自己盟友沒參加委員會十分惱火。

知情人士透露，川普可望用這次大會，在一大批前謀士、助理圍繞下，發表如果再戰白宮而當選的政策願景。

前總統川普可能在今年期中選舉之前就宣布將在2024年再度參選總統。圖為川普今年4...
前總統川普可能在今年期中選舉之前就宣布將在2024年再度參選總統。圖為川普今年4月在北卡羅來納州塞爾瑪(Selma)舉行造勢活動。(美聯社)

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