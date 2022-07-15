倒家中樓梯處… 川普第一任妻子伊凡娜 疑意外過世

前總統川普的第一任妻子伊凡娜14日辭世。圖為伊凡娜(右)1988年5月入籍成為美國公民時，手持公民紙與當時還是地產商的川普合影。(美聯社)

前總統川普 的第一任妻子伊凡娜·川普(Ivana Trump)14日在紐約市家中過世，享年73歲；兩名知情人士告訴美聯社，伊凡娜在家中樓梯附近被發現昏迷不醒；警方認為她死於意外，正調查她是否從樓梯上摔下來，法醫將確定正式死因。

伊凡娜1949年生於捷克，曾是滑雪運動員和模特兒，1977年她與川普結婚，兩人在80年代共同攜手叱咋商場，並生下三名兒女：長子小唐納 德(Donald Jr.)、長女伊凡卡(Ivanka)和次子艾瑞克(Eric)；伊凡娜與川普於1992年離異。

川普在他的社群媒體平台Truth Social發布前妻死訊寫道，「伊凡娜是奇妙、美麗、有魅力的女性，她的一生偉大且鼓舞人心。她為她三名子女感到驕傲，就像我們全家人為她驕傲一樣。安息吧，伊凡娜！」

小唐納德、伊凡卡和艾瑞克共同發表聲明，稱母親伊凡娜「是了不起的女性，在商場上能力強大，是世界級運動員，是光彩動人的美女，是充滿愛心的母親和朋友。她逃離共產主義，擁抱這個國家，教導她的孩子關於勇氣和韌性、同情心和決心。」

伊凡娜憑藉一己之力成為偶像人物，她極具特色的80年代蜂巢髮型及優雅妝扮風格，被經典英國情景喜劇「荒唐阿姨 」(Absolutely Fabulous)誇張套用在主角帕齊·斯通(Patsy Stone)身上。

儘管伊凡娜和川普在婚姻決裂那時一度關係惡劣，但她最終仍與川普保持友好關係，並熱情支持川普競選2016年總統，稱他將在美國「做出重大改變」。

2017年伊凡娜打書時告訴「早安美國」(Good Morning America)，她每兩周會與時任總統川普通話一次，有他的白宮直撥電話號碼，但她不想太常打電話去，「因為(第一夫人)梅蘭妮亞在那裡，我不想引起任何嫉妒之類的事，因為我基本上是川普第一任妻子，好嗎？」她笑著說：「我是第一任夫人，好嗎？」

伊凡娜近年持續拓展商業活動，2018年力推一種義大利 減肥飲食時表示：「健康是我們擁有的最重要東西，讓我們保持這種狀態。」

伊凡娜共結過四次婚，最近一次是2008年嫁給小她20多歲的義大利演員魯比康迪(Rossano Rubicondi)，兩人一年後離婚。魯比康迪去年因皮膚癌去世，年僅49歲。