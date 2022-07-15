防2020大選亂象重演 兩黨都促盡快修法

去年1月6日暴民衝進國會當天，官方通話紀錄有七個小時缺口，圖為川普當天在白宮前面對支持者講話。(美聯社)

兩黨參議員 都盼在今年底前，更新歷時135年的總統權力交接法，並通過「選舉人票計算法」(Electoral Count Act)；多名參議員經數月協商後，即將達成議案，盼澄清副總統確認選舉人票的角色，駁回前總統川普支持者企圖用來推翻拜登總統勝選的言論。

共和黨參議員與部分民主黨人合作，希望能直接表決1887年的法律，川普幕僚曾引用該法施壓前副總統潘斯(Mike Pence)，以阻止其確認2020年總統選舉結果。

參與協商的兩黨參議員表示，他們經過數月討論，即將達成協議，並盼在今年底前通過「選舉人票計算法」，時間遠在2024年選舉前，並搶在無意討論此議題的眾院 共和黨可能掌權之前。不過由於眾院調查國會暴動委員會尚有許多未公布的立法建議，此時參院 任何議案都可能分散民眾的關注。

眾院修改「選舉人票計算法」的意願是否會影響兩黨協商，共和黨籍聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins，緬因州)稱未必，「我們已經討論多月，深入探究這條1887年法律的眾多問題和模糊之處，我希望能盡快總結。」

參院協商此案的人士企圖澄清多項模糊之處，包括副總統確認選舉人票的角色；換言之，他們的最終提案可有效駁回川普支持者企圖用來推翻川普敗選的言論。

柯林斯表示，兩黨協商人士希望能提高國會議員挑戰選舉結果的門檻；指示美國郵政總局(USPS)處理缺席選票的作法；以及說明誰可提交州選舉人名單。

就算參院協商人士能在未來幾天定案，仍無法確定新提案最後通過的時間；「選舉人票計算法」提案可能會被拆成兩部分，以加速流程，趕在今年年底前過關。

眾院調查國會暴動的委員會預計今秋提出最終報告，並提出立法建議，但最早可能要到9月；柯林斯表示，她沒聽說該委員會有意提出修改「選舉人票計算法」的建議。

無論是眾院還是參院先修改「選舉人票計算法」，民主黨都有意在今年底前通過。