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肯作證… 巴農藐視國會案 申請延後審理仍被駁回

編譯陳韻涵／綜合14日電
前總統川普（左）與前首席策士巴農（右）。（Getty Images）
前總統川普（左）與前首席策士巴農（右）。（Getty Images）

前總統川普的策士巴農(Steve Bannon)因去年拒絕配合眾院特別調查委員會調查國會山莊暴亂案，被控藐視國會，18日將出庭受審，但巴農日前表示願配合作證，華盛頓特區聯邦地區法官針對允許巴農對陪審團發表新證詞抱持開放態度，但駁回他提出延後審理的動議。 

華盛頓特區聯邦地區法官尼科爾斯(Carl Nichols)14日在審前聽證會(pretrial hearing)表示，還沒決定是否讓巴農提交新證詞。

有線電視新聞網(CNN)指出，尼科爾斯沒有斷然拒絕巴農提交證據的可能性，表示尼科爾斯可能對巴農下周出庭提交新證據抱持開放態度。

法官之前已多次駁回巴農的辯詞，回絕辯護律師替巴農開脫的說法；本周稍早的聽審會上，巴農的律師肖恩(David Schoen)甚至高聲質疑說：「如果沒有辯詞，此案審理的意義為何？」

14日的程序聽審可能帶給巴農的辯護團隊一絲希望；法官目前大幅削減巴農試圖卸責給律師或川普律師建議的能力，但司法部試圖盡可能簡化此案。

巴農之前主張行政特權(executive privilege)保密權限，以及需要國會議員出庭作證，盼藉此讓案件變得複雜；不過，檢察官表示，只需要傳喚二到三位官方證人，不出數日便能佐證。

巴農的律師將有機會在其中一名政府證人交互詰問之前提供證據，但司法部希望排除兩封信件，分別是川普宣稱免除巴農證詞的行政特權保密權限，以及巴農的律師寄給委員會提供的證詞。

一大關鍵在於，這些證據能否證明傳票中的最後期限不明，或巴農未出面作證是因為他認為最後期限不具效力，意即巴農可能正在談判他配合調查的方式。

尼科爾斯14日表示，這些證據可能與此案有關，但駁回巴農申請延後審理的動議，稱此案將於18日挑選陪審團成員。

川普 司法部 眾院

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