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川普擬提前宣布再戰 共和黨憂期中選舉被攪局

編譯潘勛／綜合14日電
拜登總統(右圖)與前總統川普(左圖)均有意再戰2024。(Getty Image)
拜登總統(右圖)與前總統川普(左圖)均有意再戰2024。(Getty Image)

鑒於跡象顯示自己基本盤支持力道減弱，黨內有意競逐2024年總統大位的其他人士愈形積極，因此前總統川普最近私下與人會談時頻頻提出要再戰白宮；川普若決定三度競逐總統大位，不少共和黨人擔心會打亂期中選前最後幾個月的動態。

7成機率選前提？

川普的親信近一年來苦勸他稍晚再提參選，以免11月期中選舉，共和黨表現若不符預期，他會被怪罪成扯後腿；華盛頓郵報14日報導，但愈來愈多川普盟友現在敦促他相信自己直覺，早早宣布再戰白宮，認為這樣才能鞏固他在共和黨內地位，也幫忙催出選民，讓共和黨明年奪下參、眾兩院的多數。

兩名川普謀士表示，川普看樣子會在9月宣布2024再戰白宮；其中一人說，期中選前宣布的機率達七成。還有一些人說，川普甚至可能9月前就宣布。

川普著手競選活動

知情人士說，川普已開始與幕僚們談論競選活動由誰操盤，他的團隊也指揮他人預先準備好線上競選機器，以備他早早宣布再戰白宮。

共和黨南卡羅來納州國會參議員葛理漢表示，川普若有意再選，愈早宣布愈好，可以讓他重整注意力，少記恨往事，多放眼未來。

共和黨內很多人認為，不管川普怎麼決定，民主黨都會動員討厭川普的選民團體來衝高投票率；川普最好早早表態，以便在期中選時催出共和黨的選票。

正中民主黨下懷？

但也有其他共和黨人擔心川普直接插手期中選舉的競選活動，會正中民主黨下懷，把選舉焦點變成對川普「讓美國再次偉大」(MAGA)極端運動的公民複決；他們認為，民眾目前對高通膨、拜登總統施政表現、國家走向普遍不滿，11月選舉可望大獲全勝。

關鍵州民調 川輸拜

幾個關鍵州辦過公開及內部民調，結果都顯示川普的支持度連拜登都比不上；假設在新罕布夏州、威斯康辛州由拜登、川普對決，川普都輸，而這兩個州11月的期中選舉，聯邦參議員由哪黨勝出備受矚目。

川普已失去某些共和黨選民的關愛，共和黨一名重要策士指出，川普若提前宣布要選，那麼共和黨目前主打、非關經濟的事宜，都會因此而慘敗。

民主黨倒希望川普早早宣布再戰白宮；眾院調查國會山莊暴亂案，舉辦多場公開聽證會之後，民主黨相信已翻攪民眾情緒，川普宣布再角逐白宮，每個共和黨期中選舉候選人都會被逼回答對川普忠誠、對槍枝管制及女性墮胎權的問題。

川普 共和黨 白宮

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