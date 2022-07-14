社安金明年可望每月多拿175元 生活成本估調到10.5%

非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」指出，若依照最新公布的通膨數據推算，領取社安金的民眾可望於2023年的生活成本調整達10.5%，是有史以來最大的幅度。（Getty Images）

美國6月份消費者物價指數 與去年同期相比增加9.1%，非營利老年人權益倡議團體「老年人聯盟」(Senior Citizens League)指出，若依照最新公布的通膨數據推算，領取社安金 的民眾可望於2023年的生活成本調整(cost-of-living adjustment，COLA)達10.5%，是有史以來最大的幅度。

如果以退休老年人每月領取社安金平均金額1668元計算，生活成本調整10.5%等於每個月可多拿175.10元；「老年人聯盟」指出，領取社安金的民眾以10.5%計算，即可推測出明年可能多領的金額。

「老年人聯盟」社安金及聯邦醫療保險 (Medicare)政策分析師瑪麗‧強生(Mary Johnson)說，對於收入較高的民眾來說，如果社安金領取金額增加，俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險B部份(Part B)、D部份(Part D)保費可能也要因此多繳。

她說，低收入民眾則可能因為社安金領取金額增加，導致某些有收入條件限制的聯邦醫療保險福利縮水。

過去兩個月裡，「老年人聯盟」估計社安金的2023年生活成本調整幅度則在8.6%左右。

社會安全局(Social Security Administration，SSA)根據都市受薪階級消費者價格指數(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)計算每年的社安金生活成本調整；過去12個月，都市受薪階級消費者價格指數已經增加9.8%。

社安局是以每年第三季統計數據平均值與前一年同期數據相比，計算生活成本調整幅度；未來幾個月美國通貨膨脹走向如何，將決定2023年社安金生活成本調整的實際幅度。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)本周在新聞簡報會上說：「展望未來，有某些因素讓我們覺得，高物價將在未來幾個月開始趨緩。」

「老年人聯盟」指出，如果未來幾個月通膨下降，消費者物價指數低於最近的平均值，2023年社安金生活成本調整幅度大約為9.8%，但如果通膨不降反升，或者消費者物價指數超過最近的平均值，生活成本調整幅度可能上看11.4%。

社安金在2022年的生活成本調整為5.9%，幅度已經打破40年紀錄。