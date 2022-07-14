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蛋漲33.1%、麵粉漲19.2%…超市「漲」聲不斷民生難

編譯陳韻涵／綜合13日電
紐約市民13日在超市購物，各項民生用品與食物都全部漲價。(Getty Images)
紐約市民13日在超市購物，各項民生用品與食物都全部漲價。(Getty Images)

勞工部13日公布的數據顯示，截至6月結束的過去12個月中，整體食物價格漲10.4%，是1981年2月以來最大年度漲幅；此外，6月雜貨價格同比去年也漲了12.2%，是1979年6月以來最大漲幅。

未經季節調整的雜貨價格上漲12.2%，與此同期，幾乎每樣商品都變貴，部分類別漲幅特別大，如蛋狂漲33.1%、麵粉漲19.2%、雞肉漲18.6%、牛肉漲16.4%，蔬菜水果貴8.1%，餐廳商品價格調升7.7%。

通膨價格在新冠肺炎疫情期間飆上新高，整體物價均上漲；提供農業財經服務的「合作銀行」(CoBank)資訊交換部門主任福斯(Rob Fox)表示，排山倒海的問題推高糧食價格。

紐約市民13日在超市購物，各項民生用品與食物都全部漲價。(Getty Image...
紐約市民13日在超市購物，各項民生用品與食物都全部漲價。(Getty Images)

牛乳供應吃緊導致部分乳製品價格高漲，禽流感推升蛋價，小麥和玉米等商品則受到氣候和烏俄戰爭影響，加上工資高漲和包裝成本提升，食物價格應聲上漲；農業部預期，全球小麥等未來一年仍會減產。 

今年5月到6月，少數雜貨經季節調整變得更貴，麵粉漲5.3%、糖漲2.1%，奶油貴4.8%，人造奶油貴6.8%，新鮮麵包、馬芬(Muffin)類漲3.5%，蛋糕類貴約2.9%。

若純就6月而言，人造奶油調漲34.5%，這是1975年以來最大年增幅；熱狗價格漲16.3%，是1970年代以來漲最多的一次。

愛吃烘烤甜食的人，今年要比去年多付14.7%的費用，消費者也要付出比去年多17.2%的錢購買冷凍或冷藏食品，其中冰淇淋貴4%，冷凍或冷藏的需回烤商品平均調漲2.9%。

雜貨消費占消費者總消費的8.3%，所幸部分肉品出現跌勢，牛肉與小牛肉價格跌2.3%，豬肉價格減少1.6%，培根則便宜了1.9%。

6月通膨指數9.1%再創新高，各類物品面漲價。圖為佛州的五金店價格都貴了兩三倍。...
6月通膨指數9.1%再創新高，各類物品面漲價。圖為佛州的五金店價格都貴了兩三倍。(Getty Images)

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