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6月租金指數年增5.8% 住房成本飆升

編譯郭宣含／綜合13日電
隨著租屋需求大增，租金也水漲船高。(Getty Images)
隨著租屋需求大增，租金也水漲船高。(Getty Images)

美國6月租金以自1986年以來最快速度飆漲，根據勞工部(Labor Department)13日公布的消費物價報告，6月租金指數年增5.8%、月增0.8%；住房成本高漲也成為今年通膨連續多月寫40年新高的因素之一，也為聯準會構成新挑戰。

華爾街日報(WSJ)和彭博(Bloomberg)報導，俄羅斯入侵烏克蘭造成油價高漲和供應鏈紊亂，進一步推升因經濟復甦和政府積極刺激下導致的高通膨。2021年初房屋年通膨率1.4%，創下近期新低，此後便一路升溫至6月5.8%，遠高於2015年至2019年3.5%的年平均。

根據勞工部新物價指數，美國住房6月租金月增幅0.8%，大於5月月增幅0.6%，6月租金年增幅則高達5.8%。

房屋通膨很重要，因為其占核心消費者物價指數(CPI)的約五分之二，也占個人消費支出物價指數(PCE Index)中的六分之一。

聯準會前經濟學者、彭博經濟研究(Bloomberg Economics)資深經濟學者魏考克斯(David Wilcox)表示，由於勞工部紀錄房租的方式，今夏租金通膨可能持續攀升，並可望在未來數月攀升至約6.5%高峰。這將創下36年新高。

租屋需求增 租金水漲船高

聯準會連連升息，近期房貸利率攀升至14年新高，有意買房者因房價成本過高，而湧向擁擠的租房市場；隨著租屋需求大增，租金也水漲船高。

勞工部計算房客租金通膨的方式，會有六至九個月的時間落差；穆迪分析首席經濟學家贊迪(Mark Zandi)表示，租金上漲可能是下半年物價指數持續高漲的原因。

贊迪指出，市場租金以兩位數成長，CPI租金也跟著大增，「好消息是市場租金似乎接近高峰，許多房客無力負擔上漲租金並開始卻步，同時有更多租屋供應到來，但市場要等一兩年才可見到顯著影響。」

不過也有公寓所有人認為，許多租客可以忍受租金調漲，因為他們的薪水也大幅增加；休士頓肯登不動產投資信託公司(Camden Property Trust)執行長坎普(Ric Campo)表示：「多數顧客口袋裡有很多錢。」

坎普預期未來18到24個月，房屋供應追上需求後，租金漲幅就會慢下來。

租金 勞工部 指數

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