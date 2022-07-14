通膨達高峰？汽油、食物價放緩 聯準會升息方向不變

美國6月通膨指數出5月的8.6%更高，來到創40年紀錄的9.1%。其中以油價飆漲最高，消費大眾在日常加油時，對高油價倍感吃力。圖為來自德州休士頓市的消費者13日在賓州為大卡車加油。(美聯社)

通貨膨脹上個月仍然居高不下，但跡象顯示接下來可能漸趨冷卻；最新通膨報告公布後，媒體報導，聯準會 (Federal Reserve)繼續升息 的方向應該不會改變，兩周後決策會議召開時，可能宣布升息三碼(0.75個百分點)甚至四碼(1個百分點)。

根據勞工部13日公布6月消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)，與去年同期相比增加9.1%，刷新1981年11月以來通膨惡化速度最快紀錄，超過專家預期。油價 走高是通膨嚴重的罪魁禍首，扣除對物價較為敏感的能源、食物等項目，較能精準反映當前通膨現況的核心價格(core prices)比去年同期上升5.9%，較5月份統計的6%略為降低，今年3月的數據則高達6.5%。

至於聯準會9月底決策會議將有何動作，則是投資人密切關注目標，因為到時候物價上漲的問題可能已經趨於緩和。

美國能源情報署(U.S. Energy Information Administration)指出，今年6月間美國汽油價格為每加侖平均4.93元，5月間價格則是每加侖平均4.44元；以11日的統計數字來看，各地加油站普通汽油油價平均為4.65元，反映下降趨勢，接下來可能持續走低。

美國汽車協會(AAA)的調查顯示，全國13日的普通汽油價格平均為一加侖4.63元。

聯準會這次將如何出手對抗40年來最嚴重的通膨問題，讓外界期待；亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)在佛羅里達州接受媒體詢問時說：「各種方案都在考慮中。」

波斯提克說，最新報告的各種細節仍有待進一步研究，「但從今天公布報告的數字看來，趨勢並沒有大幅朝著正面方向前進，因此接下來的問題就是，應該採取如何手段才好」。

包括波斯提克在內的聯準會決策高層，近來紛紛透露聯準會應該在7月26日至27日舉行的決策會議裡再度升息三碼。

洛杉磯的紀念商品店的小型紀念品難得仍維特99分錢的原價。(Getty Images)

重手抗通膨 損美經濟成長

路透分析，某些人士擔心，如果聯準會對抗通膨出重手過於猛烈，恐將損害美國經濟成長。

另一方面，加拿大中央銀行(Bank of Canada)13日突然宣布升息四碼(1個百分點)以對抗通膨，創下1998年以來最大升息幅度，從原本的1.5%調高到2.5%，消息傳出讓國際金融市場大呼意外。加拿大也成為七大工業國(G-7)組織中，第一個以如此積極手段因應通膨問題的國家。