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韋伯望遠鏡拍下「外星水證據」首度揭露恆星灰頭土臉

編譯潘勛／綜合12日電
NASA科學任務助理主任泰勒說明此次韋伯望遠鏡傳回照片。(新華社)
NASA科學任務助理主任泰勒說明此次韋伯望遠鏡傳回照片。(新華社)

國家航空暨太空總署(NASA)12日指出，韋伯太空望遠鏡已捕捉到深太空水分存在的確鑿證據，伴隨的還有雲朵及霧氣；也拍攝到約2500光年外，垂死恆星最後把多環氣體與塵埃往四面八方散播達數千年的詳細光景。

NASA表示，深太空水分、雲朵及霧氣的證據，是由觀察距地球約1150光年外、「鳳凰座」(Phoenix)方向的一顆氣態行星所得；行星編號為「WASP-96 b」，其環繞的恆星約與太陽大小相當。

但WASP-96 b與太陽系內的氣態行星並不相同，密度比木星的一半還要少很多，直徑卻是木星的1.2倍，也就是又鬆又胖；其星體溫度高於華氏1000度，更為熾熱，距離其恆星極近，相當水星與太陽的九分之一，公轉一次大約三又二分之個地球日。

史蒂芬五重奏 五個星系組合

史蒂芬五重奏是由五個星系組合而成，名稱來自於美國經典電影《生活多美好》，它是韋伯...
史蒂芬五重奏是由五個星系組合而成，名稱來自於美國經典電影《生活多美好》，它是韋伯至今拍攝的最大圖像。（新華社）

韋伯望遠鏡6月21日把「近紅外成像及無縫光譜儀」(NIRISS)對準WASP-96系統，觀察6.4個小時，儀器的穿透譜(transmission spectrum)揭露其前所未知的行星大氣細節：水分特徵確然無誤，有霧氣徵兆及雲朵的證據。透過韋伯望遠鏡，學者們將能測量其大氣層中水蒸氣的量，另決定各式元素如碳及氧有多充沛。

NIRISS的觀察展示韋伯望遠鏡能極精準確定系外行星的大氣層特性，包括有望供人類居住的系外行星。

韋伯望遠鏡也拍攝到一顆垂死恆星的「天鵝輓歌」；望遠鏡上兩具攝影鏡頭顯示，該恆星已經變暗，往四面八方釋出多重環狀的氣體及塵埃，這是望遠鏡首度揭露恆星「灰頭土臉」。

南環星雲 垂死恆星拋出

南環星雲可以看到較暗的星雲中心持續向外噴射氣體與星塵，形成美麗的光環，距離地球約...
南環星雲可以看到較暗的星雲中心持續向外噴射氣體與星塵，形成美麗的光環，距離地球約2500光年。（新華社）

這顆垂死恆星拋出的行星狀星雲編號為「NGC 3132」，非正式名稱叫「南環星雲」(Southern Ring Nebula)，距地球約2500光年；韋伯望遠鏡讓太空科學家能深入了解諸如此類的行星狀星雲的特定細節。

這次觀察幾乎是正面顯現南環星雲，但若是旋轉過來，由邊緣觀察，會發現其立體形狀看來像兩隻碗底部相貼，只是兩者之間有個大洞；事實上是兩顆恆星軌道相扣而形成這個光景；韋伯望遠鏡的紅外光成像拍出這個複雜系統的新細節，看出第二顆恆星已被塵埃包住，但較亮的恆星還在演化的較早階段，未來也可能噴射出自己的行星狀星雲。

同一時間，較亮的恆星影響到星雲的形狀；這一對恆星繼續相繞而行，攪動氣體及星塵，造成不對稱的形式。

黃蜂-96b是韋伯望遠鏡在一顆類似太陽的恆星周圍所發現巨大氣體行星，韋伯以觀測到...
黃蜂-96b是韋伯望遠鏡在一顆類似太陽的恆星周圍所發現巨大氣體行星，韋伯以觀測到的顏色與亮度等細節證實該行星上有水、雲、霧存在，這證明在未來探索宜居系外行星上，韋伯望遠鏡能發揮重要作用。 （取自NASA）

韋伯望遠鏡 韋伯太空望遠鏡 NASA

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