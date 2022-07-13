韋伯望遠鏡以他命名 NASA爭議署長曾領導登月

韋伯望遠鏡公布了迄今為止人類能觀測到宇宙最深處的照片。（美聯社）

韋伯太空望遠鏡 是在2021年12月正式發射升空，但美國太空總署(NASA )早在2002年即正式宣布，將以1960年代NASA署長、太空科學堅定擁護者韋伯(James Webb)的姓名來命名NASA最新的太空望遠鏡；不過，這項命名決定至今都存在爭議。

韋伯1961年2月14日至1968年10月7日擔任NASA署長，期間NASA積極準備將人類送上月球。2002年時任NASA署長奥基夫(Sean O'Keefe)宣布下個太空望遠鏡命名為韋伯時，部分天文學家對於沒用天文學家命名感到失望，還有人以更嚴重理由表示反對；去年3月，甚至有四位天文學家撰文要求「韋伯太空望遠鏡需要重新命名」。

前NASA署長、太空科學堅定擁護者韋伯。（Getty Images）

反對人士指出，韋伯1949年至1952年擔任副國務卿，對杜魯門政府期間發生的「薰衣草恐慌」(Lavender Scare)事件須負部分責任，該事件導致國務院同性戀 雇員遭整肅。

去年3月四位天文學家在「科學美國人」(Scientific American)雜誌撰文要求韋伯太空望遠鏡重新命名，NASA回應表示將調查這些說法並發布報告；但去年9月現任NASA署長、前佛州參議員尼爾森(Bill Nelson)表示沒必要改名，也未發布任何報告，批評者大為不滿。

2021年11月，NASA天體物理學諮詢委員會要求NASA提供更全面報告，奧基夫以電郵中為其當年決定辯護指出，「若非韋伯決心實現他那個時代最大膽的願景，我們今天的探索能力將截然不同。」

但批評者之一、新罕布夏大學物理學家普雷斯科德－溫斯坦(Chanda Prescod-Weinstein)表示，「如果韋伯毋須承擔他掌權期間發生的壞事，為什麼好事卻是他的？這似乎是雙重思考。」

他認為，「望遠鏡若要以人名命名，就應以激勵我們成為更好自己的人來命名。」

2021年12月25日韋伯太空望遠鏡正式發射後，「自然」(Nature)雜誌3月曾依「資訊自由法」(The Freedom of Information Act)取得資訊報導，指NASA確曾認真對待相關指控，NASA天體物理學主任赫茲(Paul Hertz)曾寫信詢問外部天文學家應否更改望遠鏡名稱，結果獲得否定答案；但赫茲並未徵詢任何LGBTQ天文學家意見。

該雜誌還報導1963年因同性戀身分被解雇的NASA雇員諾頓(Clifford Norton)檔案紀錄；檔案資料暗示「NASA慣於解雇有同性戀活動者」；諾頓1969年上訴，並打贏了這場反歧視里程碑官司。