韋伯vs.哈伯望遠鏡厲害在哪？深空網路技術傳回高清照

NASA公布韋伯望遠鏡傳回的首批照片。(新華社)

韋伯太空望遠鏡 位在距地球100萬哩外的太空，與位在地表340哩上空的哈伯望遠鏡相比何其之遠，仍能把高清晰度太空照片傳回地球，原因在設計之初，科學家就設計好數據傳輸頻譜，負責團隊透過「深空網路」(Deep Space Network)轉繼韋伯所得數據，而且預先四到五個月就設好與韋伯連結的日程才辦得到。

「Techcrunch」網站12日報導，韋伯望遠鏡 位在第二拉格朗日點(second Lagrange point)，與地球的距離相當月球與地球距離的四倍；幸運的是地球與韋伯望遠鏡通訊的科技早已存在，人類傳送、收受數據的能力其實更遠。

解析度更佳

韋伯望遠鏡所拍攝到的SMACS0723星系團影像（圖）與哈伯望遠鏡拍攝到同一區域圖像能看出兩具望遠鏡觀測能力的差異。（取自NASA）

韋伯望遠鏡所拍攝到的SMACS0723星系團影像與哈伯望遠鏡拍攝到同一區域圖像（圖）能看出兩具望遠鏡觀測能力的差異。（取自NASA）

科學界任何時候都知道韋伯望遠鏡的所在位置，因此，雖說兩地通訊絕非微不足道的小事，但只要有正確的工具，又事先安排好時程，就能辦到。

由設計伊始，韋伯望遠鏡就設定使用無線電的Ka波段、25.9千兆赫來傳輸數據；望遠鏡的主要無線電天線每秒能傳送約28個百萬位元組的數據，換算每日下行鏈路傳輸力約57個十億位元組；第二天線在較低的S波段運行，專供低頻帶的數據傳輸如更新軟體之用。

因為地球的自轉公轉及其他事件，韋伯與地球的數據傳輸並非恆常的流動，可能被阻截到；只是變數大多已知，韋伯控制團隊事先四、五個月便排好兩者對接時間，透過深空網路轉繼數據；韋伯可能同一天捕捉到數據並傳出來，但這兩個動作很早之前就計畫好了。

鏡面大不同

望遠鏡的「鏡面」決定圖的清晰度，上圖為韋伯望遠鏡的鏡面，下圖為上一代哈伯望遠鏡的鏡面。(路透)

有趣的是：韋伯望遠鏡內存空間大約68個十億位元，令人難免擔驚受怕，要是收到57個十億位元數據怎麼辦？幸好韋伯出清數據的機會多得很，所以不會出現「磁碟貯存空間已滿」這樣的警訊。

負責把韋伯感知並傳輸回地球數據轉譯為全彩影像的德帕斯奎爾(Joe DePasquale)解釋說，韋伯望遠鏡其實不是傻瓜相機，而是科學儀器，設計起始及終極目標，在產出科學數據。