韋伯vs.哈伯望遠鏡厲害在哪？深空網路技術傳回高清照
韋伯太空望遠鏡位在距地球100萬哩外的太空，與位在地表340哩上空的哈伯望遠鏡相比何其之遠，仍能把高清晰度太空照片傳回地球，原因在設計之初，科學家就設計好數據傳輸頻譜，負責團隊透過「深空網路」(Deep Space Network)轉繼韋伯所得數據，而且預先四到五個月就設好與韋伯連結的日程才辦得到。
「Techcrunch」網站12日報導，韋伯望遠鏡位在第二拉格朗日點(second Lagrange point)，與地球的距離相當月球與地球距離的四倍；幸運的是地球與韋伯望遠鏡通訊的科技早已存在，人類傳送、收受數據的能力其實更遠。
解析度更佳
科學界任何時候都知道韋伯望遠鏡的所在位置，因此，雖說兩地通訊絕非微不足道的小事，但只要有正確的工具，又事先安排好時程，就能辦到。
由設計伊始，韋伯望遠鏡就設定使用無線電的Ka波段、25.9千兆赫來傳輸數據；望遠鏡的主要無線電天線每秒能傳送約28個百萬位元組的數據，換算每日下行鏈路傳輸力約57個十億位元組；第二天線在較低的S波段運行，專供低頻帶的數據傳輸如更新軟體之用。
因為地球的自轉公轉及其他事件，韋伯與地球的數據傳輸並非恆常的流動，可能被阻截到；只是變數大多已知，韋伯控制團隊事先四、五個月便排好兩者對接時間，透過深空網路轉繼數據；韋伯可能同一天捕捉到數據並傳出來，但這兩個動作很早之前就計畫好了。
鏡面大不同
有趣的是：韋伯望遠鏡內存空間大約68個十億位元，令人難免擔驚受怕，要是收到57個十億位元數據怎麼辦？幸好韋伯出清數據的機會多得很，所以不會出現「磁碟貯存空間已滿」這樣的警訊。
負責把韋伯感知並傳輸回地球數據轉譯為全彩影像的德帕斯奎爾(Joe DePasquale)解釋說，韋伯望遠鏡其實不是傻瓜相機，而是科學儀器，設計起始及終極目標，在產出科學數據。
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