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太空探測新時代 韋伯開天眼 神秘宇宙星雲曝光

記者張聲肇／綜合報導
NASA展示的照片顯示，船底座星雲看起來像連綿的山脈上點綴著閃閃星光，它是屬於一個名為NGC 3324的年輕恆星形成區域的邊緣。圖中最高的「尖峰」約有7光年高。（美聯社）
NASA展示的照片顯示，船底座星雲看起來像連綿的山脈上點綴著閃閃星光，它是屬於一個名為NGC 3324的年輕恆星形成區域的邊緣。圖中最高的「尖峰」約有7光年高。（美聯社）

最清晰的紅外線影像

美國航空暨太空總署(NASA)12日公布了一系列韋伯太空望遠鏡(Webb Space Telescope)捕捉到的歷來「早期宇宙最深處、最清晰的紅外線影像」；這是「韋伯」傳回地球的首批「開天眼」照片，鏡頭深入時空的「盡頭」，並探索在太陽系之外是否有合適人居的星球。

「驅動人類向前動力」

太空總署署長尼爾森(Bill Nelson )說，「就是這類的進步，驅動我們向前，啟發我們無盡的靈感。火箭的燃料會耗盡，靈感就是驅動太空總署的燃料，也是驅動人類向前的動力。」

從馬里蘭州高達太空飛行中心(Goddard Space Flight Center)發布的彩色照片，顯示韋伯望遠鏡拍攝的範圍，比過去更廣更遠，也更深入「時間史」。拜登總統前一天從白宮公布全組照片的第一張SMACS 0723星系的廣角鏡頭照，是人類史上最深入宇宙的鏡頭。

12日接著發布的照片是船底座星雲(也稱卡利納星雲，Carina Nebula)的最清晰彩色樣貌，以及南環星雲(Southern Ring Nebula)和2.9億光年外史蒂芬五星系(Stephan's Quintet)的照片。船底座星雲是目前已知最大的星系育成區之一；南環星雲則是圍繞在垂死的維拉星座四周的氣體星雲。

探尋適宜人居新行星

韋伯望遠鏡的主鏡頭長達21.5呎，比已經環繞地球執行任務30多年的哈伯望遠鏡強100倍，看得更清楚，也捕捉得到更細微的畫面；韋伯目前在離地球100萬哩的太空，伸出各式工具，窺探宇宙最遙遠最古老的星系與恆星，不僅探索宇宙起源，也尋找適合人居的行星。

它是太空總署、歐洲太空總局和加拿大太空局聯合發展、營運的天文望遠鏡。它和哈伯最大的不同是，專門捕捉紅外線鏡頭，哈伯只捕捉可見的光線與陰影。紅外線專長讓韋伯捕捉得到更古老更遙遠的星系與星球，讓天文學家得以一窺140億年前，宇宙大霹靂初生時的樣貌。

奧斯丁德州大學天文學副教授分可斯坦(Steven Finkelstein)說，｢我們最想了解的就是，宇宙初生時，星系何時又如何形成的實況，這是哈伯辦不到的事。」

韋伯太空望遠鏡 韋伯望遠鏡 拜登

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