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「1年前就想殺安倍」 命案犯嫌供稱原本想用炸彈

編譯張佑生╱即時報導
山上徹也（右）涉嫌殺害安倍晉三，從奈良西警察署移送至奈良地方檢察廳。Getty Images
山上徹也（右）涉嫌殺害安倍晉三，從奈良西警察署移送至奈良地方檢察廳。Getty Images

日本NHK電視台12日報導，日本前首相安倍晉三8日遭槍擊後，因傷勢過重不治身亡。槍擊安倍的犯嫌山上徹也供述稱，他早在一年前就「起了殺心」，一直在等待接近安倍的機會。

現年41歲的山上徹也，住在奈良市，無業。根據日本警方調查，山上表示，自己最先做的是爆炸物，中途才改為造槍。他承認，自己本打算用爆炸物實施襲擊，但後來改成用槍，因為槍「能真正實現自己的目的」。此外，他表示自己的目標只有安倍一人。 

槍殺日本前首相安倍晉三的山上徹也供稱，犯案前規畫，如果在奈良縣奈良市無法行動，就考慮安倍行程的下一站埼玉縣。

根據安倍的原定行程，8日中午結束奈良助選行程後，下一場是傍晚6時半，在埼玉縣JR大宮站前演說。

犯嫌表示，關於安倍的行程，都是查網路得知，社群媒體也有公布安倍的助選行程。

暗殺安倍嫌犯謀畫縝密「備選地點是埼玉」

編譯莊蕙嘉／即時報導

槍殺日本前首相安倍晉三的山上徹也供稱，犯案前規畫，如果在奈良縣奈良市無法行動，就考慮安倍行程的下一站埼玉縣。

根據安倍的原定行程，8日中午結束奈良助選行程後，下一場是傍晚6時半，在埼玉縣JR大宮站前演說。

犯嫌表示，關於安倍的行程，都是查網路得知，社群媒體也有公布安倍的助選行程。

信教信到破產引發殺害安倍動機 被控教會說話了

編譯張佑生╱即時報導

涉嫌刺殺日本前首相安倍晉三的犯嫌山上徹也宣稱，安倍與「統一教」關係密切，山上母親1990年代起成為虔誠信徒，大量捐獻導致家庭2002年破產，讓他萌生殺機。

「統一教」日本會長田中富弘11日舉行記者會證實，山上徹也的母親確實為教友，但詳記捐款金額，基於偵查不公開，所以不便透露，但教會對於信徒歷來的大額捐款都深表感激。

安倍 日本 社群媒體

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