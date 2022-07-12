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自民黨大勝 岸田表態推修憲 繼承安倍遺志

編譯中心／綜合報導
日本自民黨在參議院改選大勝，單獨過半。未來三年只要岸田文雄不解散眾議院，將沒有任何大選要應付。（美聯社）
日本自民黨在參議院改選大勝，單獨過半。未來三年只要岸田文雄不解散眾議院，將沒有任何大選要應付。（美聯社）

日本10日舉行的第26屆參議院大選結果底定，執政黨自民黨大勝，在應選125席中拿下63席，單獨過半，支持修憲的自民黨、公明黨、日本維新會及國民民主黨四黨，這次總共拿下93席，加上非改選席次，已超過發動修憲所需的三分之二席次門檻。

日本首相岸田文雄11日以自民黨總裁身分舉行記者會。他強調，這次參議院大選所獲得的席次，不只是對自民黨及公明黨聯合政權的信任，更代表著「希望你們守護日本、開創未來、全力以赴」的國民激勵，讓他們再度有所覺悟。岸田說，將繼承安倍遺志，致力於安倍無法完成的難題，特別是北韓綁架日本人問題及修憲等。

在修憲部分，岸田說，目前包括自民黨提出的自衛隊入憲、因應緊急事態等四大項目，將在國會內主導議論。他說，強烈期待朝野政黨能在預定秋天舉行的臨時國會中，進行更熱烈討論。岸田也提到日本面對二次大戰後最困難的局面，基於烏克蘭情勢等因素，希望在五年內徹底強化日本防衛能力。

日本參議院議員總數248席，其中100席依比例代表制選出，另外148席從各區域選區選出；日本憲法規定每三年改選半數，這次改選半數再加上一席補選，所以應選席次共125席。

自民黨在這次選戰拿下45席區域及18席比例代表，合計63席，自民黨與公明黨合計拿下76席，加上非改選的70席，總計在參議院握有146席，大幅超越選前所訂過半125席目標。

日本NHK分析，安倍遇刺可能影響選民的投票行為。在NHK進行的事前投票出口民調中，安倍遇刺隔天，回答要在比例代表投給自民黨的選民成長逾四個百分點。

雖然近年自民黨在事前投票最後一天有得票增加的趨勢，但安倍遭槍殺後，投給自民黨的選票可能更增加。

日本 安倍 參議院

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