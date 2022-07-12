通膨高漲、日圓貶值…紐時：日本修憲恐推不動

日本自民黨總裁岸田文雄，站在自民黨候選人名單前，原本用來標註當選者的鮮紅玫瑰，全部換成淡粉色的花朵。 (新華社)

日本 第26屆參議院大選，自民黨與盟黨在參院選舉獲勝，超過發動修憲所需的三分之二席次門檻，有機會實現安倍 的修憲夢，首相岸田文雄也說要繼承安倍修憲的遺志。不過，紐約時報報導，日本通膨高漲，日圓貶值，加上新冠疫情 再起，修憲恐怕比安倍在世時更難推動。

華府智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)負責亞洲項目的高級研究員哈里斯說，對現今日本政壇而言，「修憲是一種奢侈品」，專注修憲會忽略其他事務，勢必遭人民懲罰，「尤其在民眾這麼關心民生問題的時候」。

安倍念茲在茲的是解開憲法對日本軍力的束縛，他一直夢想修改二戰後由美國占領者強加的放棄戰爭條款，但未成功。在沒有他的情況下，其他人推動修憲意志可能減弱。

京都大學政治學教授中西寬說：「既然安倍走了，自民黨高層就沒有顯而易見的領袖來推動修憲。」

紐時指出，如今日本面臨國內外多重危機，修憲似乎更不可能。俄烏戰爭使供應鏈問題惡化，並推升石油等大宗物資價格，人民日益擔心能源短缺；原已獲得控制的新冠疫情突然再起。長期而言，人口老化和出生率下降，可能讓日本勞動力不足。