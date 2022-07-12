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統一教證實：槍手母親是教徒 行凶動機待查

記者張聲肇／綜合報導
統一教證實，槍殺安倍的嫌犯山上徹也之母是教友。圖為統一教舉行會議。（圖取自統一教網頁familyfedihq.org）
統一教證實，槍殺安倍的嫌犯山上徹也之母是教友。圖為統一教舉行會議。（圖取自統一教網頁familyfedihq.org）

統一教11日證實， 殺死日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也的母親是統一教徒，但她捐款給教會是否是兒子行凶的動機，仍在調查；統一教也說，如果警方有要求的話會配合調查。

媒體報導，41歲犯嫌山上徹也供稱，母親因為沉迷宗教團體破產，所以他對在國內推廣該團體的安倍抱有恨意；他說，他殺安倍和「我所憎恨的宗教」有關；警方未明言什麼宗教，日本媒體猜測，他母親捐款過多以致破產，令他憎恨這個宗教團體。

日本統一教領袖田中智博不願揣測殺人原因，說有些人「慷慨解囊」沒錯，但「沒人被迫捐款」。

他認為媒體純是揣測，殺人動機仍在調查。「要想了解何以恨意如此深，非殺人不可，這是極為費解的事。」

田中對安倍遭暗殺「深感憤怒，這是絕對不該發生的事。」「日本痛失令人敬愛的領袖，我的心為此悲痛不已。」他說安倍不是統一教會的成員，「也許有在相關組織舉辦的活動上講過話。」

至於兇手的母親，田中說，1990年代末參加教會，最近大約每月參加教會活動一次，但曾經好一段時間「根本沒來。」

他又說，教會確曾發生過捐款醜聞，不過2009年成立專案監理小組後，就不曾再有重大問題過。「捐款數額完全看個人。巨額捐款我們很感激，但絕無特別要求情事。」

日本媒體報導，山上之母2002年破產；田中說，過去20年來的紀錄無法確認，細節也不清楚。

「世界和平統一家庭聯合會」是1954年韓國人文鮮明所創辦，日本的統一教1959年創立。

統一教向來不乏爭議事件，因為文鮮明生前利用它，建立了龐大的商業帝國，在多個國家經營數以百計的投資事業，醫院、大學甚至芭蕾舞團，無所不包。

文鮮明2012年去世時，教會宣稱擁有約300萬名信徒。

日本人信仰最多的是神道與佛教的混合。

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