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Omicron再進化 第二代變種BA.2.75在多國現蹤 引發擔憂

編譯林奇賢／綜合外電
Omicron「第二代變種」病毒BA.2.75出現在包含印度、澳洲、德國、英國和加拿大在內約10個國家，令科學家備感擔憂。美聯社
Omicron「第二代變種」病毒BA.2.75出現在包含印度、澳洲、德國、英國和加拿大在內約10個國家，令科學家備感擔憂。美聯社

快速變異的Omicron病毒，已產生出另一個傳染力超強的「第二代變種」病毒BA.2.75，令科學家備感擔憂，因該病毒不僅肆虐印度，也在美國等多個國家現蹤。

美聯社報導，科學家指出，新變異株BA.2.75可能迅速擴散，且對於接種疫苗和先前確診所產生的免疫力，具有逃脫能力。目前尚不清楚BA.2.75是否會比其他Omicron變異株（包括在全球成為主流病毒株的BA.5）引發更嚴重的症狀。

梅奧醫學中心臨床病毒學主任賓尼克（Matthew Binnicker）表示：「現在下定論還為時過早，但目前情況是，尤其是在印度，傳播速度正呈現指數型增加。」他說，BA.2.75是否將取代BA.5成為主流病毒株，還不一定。

不過，即便是在病毒監測水準較低的地方，都已偵測到BA.2.75確診病例，Helix傳染病部門主管Shishi Luo對此表示：「這是病毒散播的早期跡象。」Helix是一家提供病毒定序資料給美國疾病預防及管制中心（CDC）公司。

印度科學家圖克拉爾（Lipi Thukral）說，BA.2.75已出現在印度幾個偏遠的邦，而且似乎比其他變種病毒傳播得更快。該病毒也在澳洲、德國、英國和加拿大等約10個國家現蹤。美國最近在西海岸出現兩名病例，而Helix上周還發現了美國第三起病例。

印度 Omicron 變種病毒

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