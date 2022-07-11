悼念安倍 AIT：關心與祈禱與日本人民同在

AIT處長孫曉雅11日前往日台交流協會致意。取材自AIT臉書

日本 前首相安倍 晉三遇刺身亡，各政要11日陸續到日本台灣交流協會弔唁，美國在台協會處長孫曉雅 11日也前往致意，並表示，向安倍晉三的逝世致上最深切的哀悼之意。

AIT下午發布臉書指出，孫曉雅表示，AIT向日本前首相安倍晉三的逝世致上最深切的哀悼之意，在這個傷痛的時刻，謹代表美國在台協會，「我們的關心與祈禱與所有日本人民同在。」

悼念安倍晉三 故宮南院加演白光水舞紀念場

記者呂慧瑜／嘉義報導

日本前首相安倍晉三8日上午，在奈良市大和西大寺站附近發表演講遭槍擊，緊急送醫搶救仍宣告不治，享壽67歲，震驚國際。為悼念日本前首相安倍晉三，故宮南院11、12日晚將加演白光水舞紀念場。

感念安倍晉三畢生對台灣的卓著貢獻，故宮南院水舞展演於11日晚和12日晚9點加演紀念場，以白光水舞搭配安倍前首相生前為悼念311大地震罹難者所彈奏樂曲「花正在開」，追思臺灣永遠的摯友安倍先生。

故宮南院表示，11日與12日晚以白光水舞，悼念台灣永遠的摯友日本前首相安倍晉三，是以白光水舞及雷雕水幕投影的紀念加演場，時間7月11日、7月12日晚上9點到9點半，地點於故宮南院至善湖。