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天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

編譯潘勛／綜合10日電
治療非小細胞肺癌的注射型新藥，都在萬元以上，有的醫療保險可以給付部分。(美聯社)
治療非小細胞肺癌的注射型新藥，都在萬元以上，有的醫療保險可以給付部分。(美聯社)

最近醫學研究指出，美國民眾因癌症治療藥物貴上天，而自己收入又不符合聯邦醫療保險(Medicare)規定的低收入戶補貼，故無力負擔藥物自付額，部分癌症病患乾脆放棄治療，不再後續看診，也不購買醫生開立的抗癌藥物，認命等死。

國家廣播公司新聞網(NBC News)10日報導，「衛生事務」(Health Affairs)期刊最近一篇論文指出，美國處方藥價格經常遠高於其他已開發國家，癌症藥劑價格又極為昂頁，低收入癌症病患發現自己得病之後，根本不按醫生處方箋買藥。

72歲紐約居民琳‧史卡富托(Lynn Scarfuto)過去幾年擔任護理引領人，協照癌症病患度過罹病的煎熬，但後來自己也得到血癌及肺癌；伴隨而來的醫療支出沉重；醫生開給她的藥物「億珂」(Imbruvica)大盤價每月要價約1萬6000元；史卡富托雖有聯邦醫療保險，但不符低收入補貼，她買藥的自付額一年就要1萬2000元，她表示，這怎麼活下去？根本沒那個錢。

期刊論文主撰人、范德堡大學醫療中心衛生政策教授史黛西‧德齊那(Stacie Dusetzina)指出，癌症抑制藥物自付額真是太高了，有些病患甚至必須拿出總收入的半數才買得起藥。

國會近幾年提出不少變革，想壓低貴上天的藥物價格，但大多數尚未立法成功。民主黨國會議員正在推案，允許聯邦政府代表聯邦醫療保險磋商降低藥價，關鍵理由之一便是處方藥貴到離譜；倡議人士指出，此舉有望降低最昂貴藥物價格，包括癌症藥劑。

麻州大學醫院學者史瓦米(Nishwant Swami)指出，因為價格較低的替代藥物很少，癌症患者面臨更為難的處境。

史瓦米6月在美國臨床腫瘤學會議上提出數據指出，拉美裔癌症病患比起白人病患，因病而財務窘迫的比率更高；約七成墨西哥裔美國人表示，負擔不起藥物及看診開銷。專家形容癌友經診斷出有致命之虞的癌症，還要面臨經濟重擔，平添「財力毒素」，影響所及心理、生理都有，例如病患會自怨自艾，或者所剩收入不夠而忍饑挨餓。

阿斯利康研發治療前列腺癌的新藥「令癌莎」， 前列腺癌藥100毫克，60粒約售價...
阿斯利康研發治療前列腺癌的新藥「令癌莎」， 前列腺癌藥100毫克，60粒約售價要近八千元。(路透)
治療乳腺癌的藥Enhertu，每月患者要花1萬多元。(路透)
治療乳腺癌的藥Enhertu，每月患者要花1萬多元。(路透)

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