超市自助結帳機常出錯 消費者雖不滿意 未來或更普及

超市自助結帳購物經常出錯，不受消費者青睞，但因應消費趨勢、新冠肺炎 防疫避免接觸和職員招聘困難等要素影響，這類機器仍會持續存在且更普及。

有線電視新聞網(CNN)報導，設備供應商Raydiant去年訪問約1000名消費者，其中67%的人曾遇過自助結帳機器出錯的情況。

自助結帳機的錯誤訊息包括，「結帳區有異物、請放進結帳區、請等候協助」等；這類訊息頻繁出現，被做成十多種迷因(meme)和抖音(TikTok)短片。

達爾豪希大學(Dalhousie University)農糧食分析實驗室(Agri-Food Analytics Labs)主任夏爾布瓦(Sylvain Charlebois)專研自助結帳議題，他說：「我們身處2022年，預期精準的自助結帳體驗，但還差得遠。」

自助結帳的受害者不只顧客，店家也飽受困擾；這類機器不便宜卻經常故障，可能讓消費者買較少商品，店家也可能因為自助結帳機故障而蒙受損失。

然而，就算自助結帳的災情頻傳，仍有愈來愈多店家跟進使用。

糧食產業機構FMI最新數據顯示，食品經銷通路2020年有29%的交易透過自助結帳完成，比2019年增加23%。

大型超市經銷商，如沃爾瑪(Walmart)、克羅格(Kroger)、一元雜貨店(Dollar General)率先引進自助結帳機，好市多(Costco)和艾伯森(Albertsons)曾引進自助結帳機又撤除，最近又再重新裝回此機器。

亞馬遜 (Amazon)搶先布局，在特定便利店Amazon Go導入「拿了就走」(Just Walk Out)和線上扣款機制，讓顧客購物更快速有效率；亞馬遜若回頭裝設自助結帳機，形同開倒車。

許多店家裝設自助結帳機，是為了迎合那些認為自助結帳比傳統人工收銀員更快速的消費者；然而，並無證據佐證這點，主要是因為消費者有在做事，而非排隊等候，因此覺得時間過得比較快。

另有店家表示，看到競爭對手裝了自助結帳機，只好跟進以免顯得落後。

此外，新冠肺炎疫情 促進自助結帳機普及，許多消費者選擇自行結帳，避免接觸；疫情趨緩後，店家難以招聘足夠員工，更仰賴消費者自助結帳。