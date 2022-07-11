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新房增、利率升 潛在買家卻步 房市漸降溫

編譯徐薏茹／綜合10日電
最新數據顯示，聯準會拉高利率，5月全美房市開始降溫，賣方暫不降價，買家也觀望。(美聯社)
最新數據顯示，聯準會拉高利率，5月全美房市開始降溫，賣方暫不降價，買家也觀望。(美聯社)

各種跡象表明，隨著新房數量激增以及利率上升，國內火熱的房地產市場已經開始降溫。

在先前繁榮的房市如聖荷西、芝加哥、鳳凰城等大城中，待售的房屋數量正大幅增加。房地產公司Zillow和全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)估計，過去一年國內每月房屋銷售量下滑兩位數；Zillow數據表明，光是5月，房屋銷售就比去年同期降低19%；初步數據顯現6月下降更顯著。

目前為止，經濟放緩並沒有為買家減輕太多壓力，分析師指出，通膨加上利率上升迫使許多潛在買家打消念頭。

賣家不降價 房價持續高

一些賣家考量到2020、2021年房價大漲，平均上升超過40%，因此不願降低售價，房價仍持續走高；數據公司黑騎士(Black Knight)估計，截至6月的過去一年裡，房價平均增長19%。

而房市降溫也反映出經濟更廣泛的變化。自2020年新冠疫情爆發以來，過去兩年的最低利率推動房價飆升；但在通膨大漲後，今年聯準會(Federal Reserve)改變走勢，2022年聯準會已三度調升基準利率，並預示還有第四次升息。

最新數據顯示，聯準會拉高利率，房貸利率也攀高，貸款購車月付也增加，手上的現金愈來...
最新數據顯示，聯準會拉高利率，房貸利率也攀高，貸款購車月付也增加，手上的現金愈來愈不值錢。(美聯社)

利率上升代表借貸成本增加，房屋貸款抵押公司房地美(Freddie Mac)的數據顯示，7日的30年期固定利率房貸(FRM)平均利率為5.3%，高於去年同期的2.9%，與此同時股市受創、物價飛漲，因此更難存到頭期款，分析師表示由此造成的「負擔能力壓縮」讓許多潛在買家卻步，導致房屋交易減少。

首次買房者 是糟糕時機

諮詢公司Reventure Consulting執行長格利(Nicholas Gerli)說：「對於首次買房者來說，這真的是糟糕的時機。」

房地產數據公司Zonda首席經濟師艾利．沃夫(Ali Wolf)指出各處都有房市降溫的跡象，一些地區的待售房屋明顯增加，住房停留在市場的時間更長，許多賣家降低售價以吸引買家，「我們現在看到的情況是，事實上，買家的確有所限制，潛在買家可能邊等待邊觀望而故意退出房市，或者因為購房成本上升被迫退出。」

利率 房價 房地產

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