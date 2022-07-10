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NHK：安倍開始演說至少一小時前 凶嫌就已抵達現場

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山上徹也當派遣工不守操作規定 同事提醒後他開始曠職

編譯李京倫／報導
山上徹也（中）10日因涉嫌謀殺從奈良西警察署移送至奈良地方檢察廳。（路透）
山上徹也（中）10日因涉嫌謀殺從奈良西警察署移送至奈良地方檢察廳。（路透）

刺殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也，曾在大阪府的派遣公司登記為派遣工，在京都府的工廠工作，工作期間約一年半，到今年5月止。

這家工廠廠長9日告訴記者，山上在廠內負責操作堆高機，起初滿「低調」，大概半年後，山上開始不按規定操作。今年3月，山上跟一名提醒自己要遵守規定的同事發生爭執。

廠長說，那次吵架後，山上開始曠職，有時理由是「心臟問題」。

到了4月，山上透過派遣公司告訴工廠打算離職。

親戚曝山上徹也母親沉迷宗教 3小孩沒得吃靠接濟

編譯李京倫／報導

朝日新聞報導，刺殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也的一名70多歲男性親戚說，山上顯然把自己生活困頓歸咎於他母親信奉的宗教團體。

這名住在大阪府的親戚說，山上「因為母親加入的宗教團體，從小吃苦」。

山上原本在奈良縣與父母、哥哥和妹妹同住。經營建設公司的父親在他幼年去世。山上的母親接手經營後，變得醉心於宗教活動，大手筆捐款給這個團體。

這名親戚說，山上的母親可能想透過宗教組織尋求人生解答，「她是寡婦，我想她可能對家庭未來感到不安」。

這名親戚說，不久後，他開始接到山上家三個小孩來電說：「我們在家完全沒東西吃。」他給錢支應三個小孩生活費，有時還送食物。

山上後來進入奈良縣一所「菁英」高中，這間學校有很大比率的學生進入排名前段的大學。

山上高中畢業後，進入一所技術學校。

根據調查人員說法，山上2002年加入海上自衛隊，那一年他母親被奈良地方法院宣告破產。這名親戚說，他認為山上決定加入海自「是因為謀生困難」。他最後一次看到山上是2005年左右。

山上母親負責的建設公司於2009年解散。

山上被捕後告訴調查人員：「我無法原諒（這個團體），因為母親甚至在破產後還繼續捐錢給它。」

這名親戚說：「我敢說山上一直處在怨恨狀態，認為自己的人生被（這個團體）改變。」

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