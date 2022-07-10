布林肯批中國 烏俄戰站在俄國那邊 王毅尖銳回應 提4清單

國務卿布林肯(左)9日在印尼峇里島與中國外長王毅(右)會談。布林肯稱會談有建設性。(美聯社)

國務卿布林肯 (Antony Blinken)9日在印尼峇里島(Bali)舉行的「20國集團」(G20)外交部長會議末尾，與中國外交部長王毅 一對一會面，布林肯責備中國在烏俄戰爭中，選擇與俄羅斯站在同一邊，正在讓美中關係複雜化；王毅尖銳回應，要求美方克制，不能攻擊中國政制，重啟冷戰圍堵戰略，另向美方提出四份清單。

紐約時報報導，布林肯與王毅會晤，兩人對話約五小時；布林肯雖不忘強調美、中共有利益如氣候變遷及全球衛生，但與拜登 政府追求的外交政策目標有所衝突，由布、王會可見考驗。

美對中政策 既遏制又想合作

美國一方面想鞏固盟邦遏制中國，並在大約一周前取得成功，透過北約組織(NATO)發表任務聲明，尖銳批評中國，稱中方採用「脅迫」政策、網路活動「惡意」、對外言詞「挑釁」西方國家；另一方面試圖邀集全世界共同努力，就侵略烏克蘭一事懲罰俄國，但這個目標沒有中國大力支持，成功機率渺茫，其他國家如印度、巴西及沙烏地阿拉伯也要幫忙。

烏俄戰爭爆發幾個月下來，美方一直警告中國不得提供武器給俄國，也不得協助莫斯科逃避西方國家發動的制裁。布林肯在與王毅會談後舉行記者會，指責中方並未在烏俄戰爭中保持中立，中國國家主席習近平2月曾對俄國總統普亭表示，兩國關係不設上限，甚至在5月聯合舉行戰略轟炸機演習。

國務卿布林肯(右二)9日在印尼峇里島與中國外長王毅(左一)會談。布林肯稱會談有建設性。(美聯社)

布林肯批中 讓美中關係複雜

布林肯對王毅表示，中國對俄羅斯的烏克蘭戰爭的支持正在讓美中關係複雜化，而此時美中關係已經受到很多其它議題造成的分歧和敵意的困擾。

布林肯說，他轉達了「美國就北京對台灣愈發挑釁性的言辭和活動的深切擔憂」。他並說，他表達了美國對北京利用南中國海、壓制香港自由、強迫勞動、對待西藏族裔和宗教少數民族以及新疆種族滅絕的擔憂。

王毅：美中3公報才是最強防護

但王毅指責美國造成關係下滑，他在一份聲明中說，「許多人由此認為美國正患上越來越嚴重的中國恐懼症」，「如果任由這種威脅膨脹發展下去，美國對華政策將是一條走不出去的死胡同。」

王毅說，美方指稱要讓兩國關係加裝「護欄」，中美三個聯合公報才是兩國最可靠的「防護」；中方據此向美方提出四份清單：要求美方糾正「錯誤對華政策和言行」的清單、中方關切的重點個案清單、中方重點關切的涉華法案清單、中美八個領域合作清單，希望美方切實認真對待。

美稱拜登近日內將與習通話

這次G20外部會議結束時並未按傳統發表公報；國務院高級官員描述布、王會有建設性、很專業，但坦承雙方就政策觀點並無退讓。美方官員另稱，拜登總統未來幾天內將與習近平通話，為今年3月以來首度。

前英國駐美大使達洛許(Kim Darroch)稱當前局面令人回想起冷戰時代的不結盟運動，大部分開發中國家避免在西方與蘇聯衝突時選邊站；一些大國如印度、南非皆是如此；達洛許指出，千萬別低估中國一帶一路方案的影響力，它在非洲影響特別大，中方由此取得可觀的政治、金融影響力。