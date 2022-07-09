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布林肯訪問泰國 強化東南亞區域承諾

中央社／曼谷9日綜合外電報導
美國國務卿布林肯9日在泰國曼谷廊曼國際機場下飛機後揮手致意。路透
美國國務卿布林肯9日在泰國曼谷廊曼國際機場下飛機後揮手致意。路透

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天前往泰國，準備展開一系列會談，以強化與東南亞盟友的關係，並與中國競爭，同時他也將尋求恢復緬甸民主的新方法。

法新社報導，布林肯利用20國集團（G20）在印尼峇里島舉行的外長會議，與中國外長王毅進行長達5個多小時的會談後，轉往美國在亞洲最古老的盟國泰國。

布林肯今晚飛往曼谷之前表示，他與王毅的會談「具有建設性」，且世界上最大的兩個經濟體都希望避免彼此的競爭失控。

布林肯強調，美國正在東南亞推行「最高標準」，而不是要「讓各國背負債務」，這是對北京貸款計畫的普遍批評。

他在峇里島告訴媒體記者：「我希望，隨著中國繼續努力（拉攏東南亞的盟友），它將參與最頂端的競爭，屆時中國就必須提高自身水準。這實際上會讓每一方都受益。」

美國總統拜登5月曾邀請東南領袖拜訪華盛頓，以展現美國的區域承諾。

批評人士認為，美國在東南亞的貢獻少於中國。華盛頓正為烏克蘭提供400億美元援助，主要集中在武器；而中國去年已承諾為東南亞提供15億美元。

拜登政府則反駁上述說法，稱畫大餅從來不是美國的強項，華府正優先考慮公共衛生、COVID-19疫苗和教育等具體領域的合作。布林肯在曼谷會見泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha）時也將強調相關合作方案。

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