我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回家了…遺孀相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家

BA.5肆虐紐約市 衛生局促民眾戴回N95

管控雙邊日益升高敵意 中美外長9日在巴厘島舉行會晤

記者林則宏／即時報導
中國國務委員兼外長王毅當地時間9日上午在印尼巴厘島與美國國務卿布林肯舉行會談。美聯社
中國國務委員兼外長王毅當地時間9日上午在印尼巴厘島與美國國務卿布林肯舉行會談。美聯社

中國國務委員兼外長王毅當地時間9日上午在印尼巴厘島與美國國務卿布林肯舉行會晤，這是兩人繼去年10月後，再次面對面會談。美國之音指出，此次會談是中美雙方為試圖遏制，或至少管控日益嚴重的敵意所做的新努力。報導稱，「這種敵意已成為華盛頓和北京近期關係的特徵」。

美國之音指出，王毅和布林肯將討論一系列有爭議的問題，從關稅、貿易、人權到台灣和南中國海爭端。布林肯在兩人進入閉門會談前說，「在像美國和中國之間這樣複雜和重要的關係中，有很多議題要談，我非常期待進行富有成效、建設性的對話」。

王毅則表示，「兩國保持正常交往是必要的」，「共同努力確保這一關係將繼續沿著正確的軌道向前發展」。他並重申中國一貫堅持的「相互尊重」、「和平共處」和「合作共贏」的原則。王毅說，這「符合兩國和兩國人民的利益，也是國際社會的共同願望」。

美國官員此前表示，預計布林肯與王毅此次會談不會取得任何突破，但希望能夠幫助雙方保持溝通渠道暢通，建立「護欄」，指導世界上最大的兩個經濟體應對日益複雜和潛在爆炸性問題。

報導指出，美國和中國在包括烏克蘭問題在內的問題上採取了日益對抗性的立場，一些人擔心這些立場可能導致誤判和衝突。中國拒絕批評俄羅斯的入侵，同時譴責西方對俄羅斯的制裁，並指責美國和北約挑起衝突，美國對此一直保持警惕。

中國外交部發言人趙立堅在7日例行記者會上則表示，美國人一直在說「護欄」，中美關係的「護欄」就是中美三個聯合公報。

他指出，中美關係是世界上最重要的雙邊關係。作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美關係只能搞好，不能搞壞。雙方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動兩國關係重回健康穩定發展軌道。美方應該做的，是恪守中美三個聯合公報的規定和對中方作出的承諾。

繼去年10月後，中美兩國外長9日再度會晤。美聯社
繼去年10月後，中美兩國外長9日再度會晤。美聯社

王毅 布林肯 俄羅斯

上一則

槍殺安倍兇嫌自製手槍 鄰居憶：他的房間每晚傳怪聲

延伸閱讀

布林肯G20場邊會王毅 為「拜習熱線」鋪路

布林肯G20場邊會王毅 為「拜習熱線」鋪路
中美高層一個月內五度互動 「台灣」成雙方會談熱詞

中美高層一個月內五度互動 「台灣」成雙方會談熱詞
美中外長將於G20財長會場邊會面 為增進拜習互動鋪路

美中外長將於G20財長會場邊會面 為增進拜習互動鋪路
王毅會俄外長 聚焦俄烏戰爭 同聲譴責單邊制裁

王毅會俄外長 聚焦俄烏戰爭 同聲譴責單邊制裁

熱門新聞

明尼蘇達州明尼阿波利斯附近的楓木鎮越南裔男子柯斯(戴帽者)1日在家中開槍自殺後，妻子莫莉．鄭(右一)帶著三名年紀均不到五歲的幼兒投湖溺水身亡。(取自臉書)

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

2022-07-02 20:35
「股神」巴菲特傾向過著簡樸的生活，不鋪張浪費，也致力明智地花錢。 路透

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

2022-07-06 08:15
芝加哥國慶遊行傳槍響，釀6死24傷慘案。路透

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

2022-07-04 17:24
21歲的克里莫在4日的槍擊案中喬裝女性掩飾身分。（湖郡重大犯罪特別小組）

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

2022-07-05 16:51
警方稱被捕的22歲槍手克里莫，也住在海嵐公園附近。(取自推特)

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

2022-07-04 22:36
俄亥俄州25歲非裔男子沃克遭警方射殺，引起憤怒民眾示威抗議。Getty Images

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

2022-07-04 11:14

超人氣

更多 >
土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗

土狼後院捕食家犬 主人咆哮狼口救狗
馬斯克終止收購 推特股價大跌

馬斯克終止收購 推特股價大跌
安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

安倍遇刺身亡 94歲老母看新聞得知噩耗「放聲大哭」

紀錄親民一面…安倍與女高中生互動畫面曝光 網友淚崩

紀錄親民一面…安倍與女高中生互動畫面曝光 網友淚崩
槍手怨恨特定宗教團體 認定安倍有關聯才下手

槍手怨恨特定宗教團體 認定安倍有關聯才下手