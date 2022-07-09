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回家了…遺孀相伴 安倍遺體7小時車程抵東京住家

安倍與外公岸信介都遇刺 一張圖看日本近代首相遇襲史

AED也救不回 刺殺現場診所院長：當時安倍心跳已停止

編譯羅方妤／即時報導
日本前首相安倍晉三（中）8日在奈良縣奈良市街頭輔選黨內參議員候選人，卻在演說時遭41歲海上前自衛隊隊員山上徹也槍殺，享壽67歲。圖為當時現場人士正在急救安倍。美聯社
日本前首相安倍晉三（中）8日在奈良縣奈良市街頭輔選黨內參議員候選人，卻在演說時遭41歲海上前自衛隊隊員山上徹也槍殺，享壽67歲。圖為當時現場人士正在急救安倍。美聯社

日本前首相安倍晉三8日在奈良縣奈良市街頭輔選黨內參議員候選人，卻在演說時遭41歲海上前自衛隊隊員山上徹也槍殺，享壽67歲。產經新聞報導，事發現場附近診所院長中岡伸悟也有參與急救，他指出安倍當時心跳已經停止，就算使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）也救不回來。

中岡院長表示，他當時聽見「安倍中彈」非常難以置信，但還是跟診所內的護理師一起趕往現場協助急救，看見安倍白襯衫上有血跡，出血量似乎不多，但因為是遭到槍擊，所以傷口肯定很深。他又說，「但我接近安倍時立刻發現狀況不對勁，他臉色蒼白，連內眼瞼都發白，一看就知道是貧血的狀態，接著才發現背後和路面上都是血跡」。

產經新聞指出，現場相關人士立刻將安倍雙腳抬高，幫助血液回流心臟，中岡院長和護理師則幫安倍進行心臟按摩。但安倍當時呼吸已停止，無法確認脈搏。中岡院長只能大喊叫救護車，並拿起AED搶救。然而，AED本身沒有故障，卻毫無反應。中岡說，「AED只能在心臟稍微跳動、脈搏正常的情況下使用。」這代表當時安倍的心臟早已停止跳動。

中岡院長直到救護人員抵達才離開現場，但後來得知安倍的死訊後並沒有感到驚訝，因為他也曾見過許多重大病情。中岡院長對此表示遺憾，並咬著嘴唇說「現場能做的事真的很有限」。

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