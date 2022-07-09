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前日相安倍中槍身亡 拜登致哀 全美降半旗

記者蔡佩芳、編譯陳韻涵／綜合報導
日本前首相安倍晉三(中)8日在奈良輔選演說時，背後遇襲中彈倒地，胸前濺血，周遭民眾上前察看傷勢。(美聯社)
日本前首相安倍晉三(中)8日在奈良輔選演說時，背後遇襲中彈倒地，胸前濺血，周遭民眾上前察看傷勢。(美聯社)

日本前首相安倍晉三(Shinzo Abe)東京時間8日上午11時30分(美東時間7日晚間10時30分)左右，在奈良輔選發表街頭演說時，遭一名男子近距離槍擊；安倍右頸和左胸中彈倒地，隨扈緊急施以心肺復甦術(CPR)並用醫療直升機送往奈良醫科大學醫院急救，但仍於當天下午5時3分(美東時間8日清晨4時3分)宣告不治，享壽67歲。

安倍晉三遇刺身亡後，拜登總統(坐者)8日下令全美降半旗致哀，並親赴日本駐美國大使...
安倍晉三遇刺身亡後，拜登總統(坐者)8日下令全美降半旗致哀，並親赴日本駐美國大使館悼念。他稱讚安倍是美日聯盟與兩國友誼的捍衛者。(美聯社)

41歲嫌犯自製槍行凶被捕

安倍是日本史上任期最長的首相，41歲嫌犯山上徹也(Yamagami Tetsuya)當場被捕，行凶動機仍待釐清。

安倍在日本時間8日上午11時29分在奈良市大和西大寺車站附近，為參議院自民黨候選人站台發表演說，孰料才站上簡易講台一分鐘，便遭人從背後開槍。

現場影像顯示，山上接近到安倍背後並未被安全人員攔下，在擊發第一槍時，安倍還回頭看了一下，安全人員仍未動作；山上擊發第二槍，子彈擦過安倍的右頸並擊中左胸；中彈後的安倍一臉茫然，似乎對發生的事情感到很不真實，但再也沒能說話就倒下。此時安全人員將山上撲倒，可惜為時已晚。

安倍送醫途中已無呼吸心跳

安倍晉三為參議院黨籍候選人輔選演講遭槍擊身亡，圖為他演講時的最後身影。(美聯社)
安倍晉三為參議院黨籍候選人輔選演講遭槍擊身亡，圖為他演講時的最後身影。(美聯社)

安倍倒地後，十幾人衝上前，有人趕緊進行心肺復甦術；一名看似工作人員拿著麥克風高喊，「現場有沒有醫師或護士」、「有沒有AED(自動體外心臟去顫器)」、「拜託大家幫幫忙」，現場民眾也幫忙四處尋找AED。

安倍隨後被直升機緊急送往奈良縣立醫科大學附屬醫院急救，但送醫途中已無呼吸心跳，傍晚宣告不治。

院方表示，安倍兩處槍傷造成心臟嚴重受損，雖動手術止血並大量輸血，仍無法恢復心肺功能。

狙殺安倍的嫌犯山上當場被捕，他曾在海上自衛隊擔任自衛官；現場影像可見，他持改造手槍犯案，用膠帶纏繞包覆兩根槍管。

槍手未逃 因不滿才殺人？

山上行凶後沒有試圖逃逸，接受偵訊時供稱「對安倍前總理大臣感到不滿，因此打算殺死他」，之後改口並非怨恨安倍，而是仇恨某宗教團體，才鎖定與該宗教有關的安倍下手。

拜登讚安倍深化美日同盟

安倍遭狙殺辭世，拜登總統發表聲明致哀，稱讚安倍與美國兩黨總統合作，深化美日聯盟，推進自由開放印太區域共同願景。拜登並前往華府的日本大使館獻花致意，並下令全美降半旗至10日。

兩岸致悼 蔡：台堅定友人

安倍近年右台反中立場明確，中華民國總統蔡英文8日在臉書發文追悼：「安倍前首相是台灣最堅定的友人」，近年台日共度許多挑戰，建立深厚友情，感謝安倍的支持。

中國外交部發言人趙立堅對「此一突發事件感到震驚，安倍曾為推動中日關係改善及發展作出貢獻」；不少中國網民在安倍遇襲後慶祝喝采，趙立堅稱「不予置評網路評論，此突發事件不應與中日關係並論」。

安倍 日本 拜登

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