安倍晉三身亡／日本購槍要通過12道審核 槍案幾聞所未聞

安倍晉三在奈良縣選舉造勢場合遇刺身亡。(路透)

前日相安倍 晉三在奈良縣選舉造勢場合遇刺身亡，兇手行刺的武器為槍枝，在槍枝暴力極為罕見的日本 顯得更詭譎；日本自2017年以來僅傳出14起與槍枝有關的死亡案件，2021年更只有1件，在人口1億2500萬的國家比率低到令人稱奇。

紐約時報8日報導，任何形式的暴力在日本都不尋常，開槍行兇更幾乎聞所未聞；日本法律對買槍、擁槍設限，在各國都算嚴苛；東京一位女性設計師井上艾莉卡(Erika Inoue)對安倍遇刺案的反應堪稱經典，她表示槍擊 部分令人困惑，「在日本還有槍？」

安倍遭槍擊身亡令人震驚，因為在日本連政治謀殺似乎都算往事日已遠。日本政界以平靜出名，很少動怒，國會辯論最多噓聲怪叫而已，連生氣都是假的；極右派團體經常開黑色廂型車掃街，放送政治宣傳口號，但在日本人眼中被視為很吵很煩，而非危及公共安全。

日本政治事件舉行時，警力保護鬆散，競選期間選民有很多機會與政府高層互動；安倍遇刺現場拍到的視頻顯示，兇手未遇阻擋，走到很接近前首相的地點，用土製手槍行凶。

大規模殺人案在日本極為罕見，就算發生，歹徒作案手法不是放火就是用刀捅；美、日國情大不同，因此近幾周美國發生一波大規模槍殺案件，日本媒體報導時，不敢置信及困惑兼而有之。

日本槍械管制法明文規定，原則上在日本禁止持槍；獵槍雖是例外，但要取得執照曠日費時又所費不貲，很少人願費盡辛苦取得獵槍。

日本法律規定，購買槍枝前要通過12道審核程序，始於去上槍枝安全課程，接下來去考一年只辦三次的槍枝考試；必須由醫師出具文件，證明購槍者的身心健康；其他程序還有廣泛的背景查核，警方必須檢查槍枝安全，擁槍人士必須購買專用保險櫃，儲存槍枝及彈藥。

雖然警察帶有槍枝，但大多數日本人一生沒摸過槍；而且，直到安倍遭槍擊身亡之前，日本人幾乎沒有經驗，該如何應對槍枝暴力帶來的政治及情緒影響，不像熟門熟路的美國人，遇槍擊案後都有固定的反應。