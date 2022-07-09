安倍晉三身亡／槍手搭公車到現場行凶 住處搜出多個自製武器

射殺日本前首相安倍晉三的嫌犯山上徹也(右)行凶後被警員撲倒在地，當場被捕。(美聯社)

到底是什麼樣的人殺了日本 前首相安倍 晉三？動機為何？他如何在控管槍枝極其嚴格的日本擁有槍枝？警方表示，嫌疑人是現年41歲的山上徹也(Tetsuya Yamagami)，家住奈良的山上告訴警方，他搭乘公車前往安倍演講現場開槍，還說他對一個他認為與安倍有關聯的團體懷恨在心。

根據現場錄影畫面還原案發狀況，安倍8日開始演講不久，一名穿灰色短袖襯衫的戴口罩男子先在安倍身後約30呎處鼓掌，然後走近，將約一呎多長的厚黑色物體指向安倍，在一聲巨響、物體冒出煙霧後，安倍還能轉身回望；兇嫌仍手持簡易武器指向他；第二次爆炸聲響發出後，安倍倒地 ．兇嫌被隨扈推倒在地。安倍數小時後宣告死亡。

奈良警方從兇嫌家中搜到的自製爆炸物。(截圖自YouTube的ANNnewsCH頻道)

山上開槍射中安倍後，沒有露出興奮的樣子，也沒有試圖逃跑，十分沉著。

警方表示，他們在案發現場收走一把金屬管製成、用膠帶捆綁在一起的粗製霰彈槍式武器；幾小時後，警方在山上徹也位於一棟八層樓裡的單間公寓裡有疑似爆裂物，發現了其他幾件自製的殺傷性武器。

日本對擁有武器設下嚴格規定，這樣的數量尤其令人心生警惕。日本法律限制只有警察 、軍隊和出於展覽目的才有槍枝所有權。若要取得用於狩獵和運動射擊的槍枝許可證，須經嚴格背景調查。

警方稱，山上目前沒有固定職業。日本國防部表示，2002年至2005年，一名時年20餘歲的同名者，曾在海上自衛隊擔任軍職。政府官員指稱，到2005年為止，山上曾在海上自衛隊廣島縣吳市(Kure)基地服役兩年九個月。

大阪府一家派遣公司表示，山上2020年秋天開始在關西地區一家製造公司工作，製造商沒有報告他有任何問題。但今年4月山上告訴派遣公司，他「覺得累」想辭職，後來於5月離職。

日本警方自嫌犯奈良家中蒐出大型自製槍械。 圖截自NHK

派遣公司人士指稱，山上平日似乎並不積極參與政治活動，這名人士說：「我從不覺得他有政治信仰，沒辦法將他和這場攻擊連起來。」

山上以前在奈良縣就讀公立高中，當年他在畢業紀念冊中寫道：他「完全不知道自己未來想成為什麼樣的人」。